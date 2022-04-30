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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عندك معازيم في العيد.. آهم قواعد إتيكيت استقبال الضيوف.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

تحدثت الدكتورة شيماء البهي، خبيرة الإتيكيت عن أهم قواعد الإتيكيت في استقبال الضيوف بمناسبة عيد الفطر المبارك، قائلة:" مهم أوي نرتب كويس للمناسبة دي عشان كل حاجة عايزينها تحصل تبقى زي ما توقعنا"، معقبة :" لازم قبل ما أعزم حد عندي أجهز قبلها بفترة البيت تنضيف وترتيب وهكذا".


وأضافت شيماء البهي خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" من تقديم الإعلامية دينا رامز والمُذاع على فضائية " صدى البلد"، :" لازم نهتم بإضاءة المكان والتهوية بتاعته ونعمل حسابنا أن مساحة المكان تكون مناسبة للعدد اللي هيجي"، مؤكدة :" مهم اوي نشتري الحاجات اللي هنقدمها للضيوف قبلها بفترة عشان مننزلش في الزحمة بتاعت الأيام اللي قبل العيد مباشرة".
 

وفي سياق متصل، تحدثت هدى حسين، خبيرة الإتيكيت، عن أهم الذوقيات التي يجب اتباعها في إتيكيت التهنئة بعيد الفطر المبارك، قائلة :" المُعايدة بتبدأ بعد الإعلان عن آخر يوم صيام في الشهر الفضيل وبداية العيد"، معقبة: "الأصغر هو اللي بيعيد على الأكبر وبتتم المعايدة عن طريق الاتصال التليفوني واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشرط أن تكون موجهة خصوصًا للفرد، متابعة :" بلاش send all" .


وأضافت هدى حسين خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" والمُذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، :" مهم إن احنا نعلم ولادنا إن أول يوم العيد ده خاص بالعيلة وبعد كده ممكن يخرجوا براحتهم وفي بعض الناس بتسأل سؤال أقضي أول يوم فين عند مامتي ولا والدة زوجي وممكن تبدأ من هنا من المشاكل وعشان كده بقول إنه كله لازم يتم بالاتفاق".


واستطردت :" ممكن نتفق نفطر عند حد ونتغدا عند التاني وهكذا المهم إن احنا نتفق مع بعض احنا عايزين نعمل ايه بمنتهى الهدوء"، مردفة :" الوقت المناسب للتهنئة هو بعد الإعلان مباشرة لأن أول يوم العيد في ناس كتير بتصلي وبتنام في الحالة دي ممكن نستنى لبعد صلاة الظهر".


وتابعت :" كلنا كبار وضغار بنستنى العيدية لأنها هي الهدية الأساسية في العيد مش مهم قيمتها العالية ولكن مهم إن الفلوس تكون جديدة ".

 

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