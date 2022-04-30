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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا يحدث للأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا؟.. مصادر مخابراتية تعترف: أمريكا لا تعرف مصيرها

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا

 ذكرت الصحف الأمريكية أن الولايات المتحدة لديها طرق قليلة لتتبع الإمدادات الكبيرة من الأسلحة المضادة للدبابات والمضادة للطائرات وغيرها من الأسلحة التي أرسلتها عبر الحدود إلى أوكرانيا.

و كما تقول المصادر لشبكة سي إن إن، فإن مسار الأسلحة تعد  نقطة عمياء ترجع في جزء كبير منها إلى الافتقار إلى قوات أمريكية على الأرض في البلاد - وسهولة نقل العديد من الأنظمة الأصغر التي تتدفق الآن على أوكرانيا.

وذكرت إن هذا الأامر يعد مخاطرة واعية ترغب إدارة بايدن في تحملها.
على المدى القصير ، ترى الولايات المتحدة أن نقل معدات بمئات الملايين من الدولارات أمر حيوي لقدرة الأوكرانيين على صد غزو موسكو.

قال مسؤول عسكري  كبير  إنه "بالتأكيد أكبر إمداد حديث لدولة شريكة في صراع".

لكن الخطر ، كما يقول المسؤولون الأمريكيون الحاليون ومحللو الشئون العسكرية، هو أنه على المدى الطويل، قد ينتهي الأمر ببعض هذه الأسلحة في أيدي جيوش ومليشيات أخرى لم تكن الولايات المتحدة تنوي تسليحها.
وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية: " في البداية يكون هناك لدينا متابعة لفترة قصيرة ، لكن عندما تدخل في ضباب الحرب ، تصبح الاحتمالات قريبة من الصفر".
أردف مسئول عسيري  إن إدارة بايدن ، عند اتخاذ قرارها بإرسال أسلحة ومعدات بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا ، أخذت في الحسبان خطر أن ينتهي المطاف ببعض الشحنات في أماكن غير متوقعة.
لكن المسؤول قال في الوقت الحالي ، إن الإدارة تنظر إلى الفشل في تسليح أوكرانيا بشكل كافٍ على أنه خطر أكبر.
نظرًا لأن الجيش الأمريكي ليس على الأرض، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يعتمدان بشكل كبير على المعلومات التي تقدمها الحكومة الأوكرانية.

في السر ، يدرك المسؤولون أن أوكرانيا لديها حافز لتقديم المعلومات فقط التي من شأنها أن تعزز قضيتهم للحصول على مزيد من المساعدة والمزيد من الأسلحة والمزيد من المساعدة الدبلوماسية.

وقال مصدر آخر مطلع على تقارير الاستخبارات الغربية: "إنها حرب - كل ما يفعلونه ويقولونه علنًا مصمم لمساعدتهم على كسب الحرب". 
كل بيان عام هو عملية إعلامية ، كل مقابلة ، كل ظهور لزيلينسكي هو عملية إعلامية. هذا لا يعني أنهم مخطئون في فعل ذلك بأي شكل من الأشكال".
منذ أشهر ، قدم المسؤولون الأمريكيون والغربيون روايات مفصلة حول ما يعرفه الغرب عن وضع القوات الروسية داخل أوكرانيا: كم عدد الضحايا الذين سقطوا ، وقوتهم القتالية المتبقية ، ومخزون أسلحتهم، وأنواع الذخائر التي يستخدمونها و أين.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالقوات الأوكرانية ، يعترف المسؤولون بأن الغرب - بما في ذلك الولايات المتحدة - لديه بعض الثغرات في المعلومات.
 

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