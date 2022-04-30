مؤسسة حياة كريمة تنعي ضحايا حادث ترعة السوالم بالبحيرة وتقدم تعويضات لائقة لذويهم

تقدمت مؤسسـة حيـاة كريمـة - ممثلة في أعضائهـا ومتطوعيهـا - بخالص العزاء لأهالي قرية السوالم التابعة لمحافظة البحيرة، أثر مصرع 8 أطفال في حادث غرق تروسيكل وهم في طريقهم للعمل.

وقامت مؤسسـة حيـاة كريمـة علـى الفـور، مـن خلال المنسقين الميدانييـن، بتقديم واجـب العـزاء وسبل الدعـم والاطمئنـان علـى المصابين وأسرهم.

وأكدت مؤسسـة حيـاة كريمـة، على تقديمها كل أنواع الدعـم اللائق والتعويضات لأسر ضحايـا ومصابـي الحـادث، سائلين اللـه عـز وجـل أن يتغمـد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهـم ذويهـم الصبر والسلوان.