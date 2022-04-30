عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسسة حياة كريمة تنعي ضحايا حادث ترعة السوالم بالبحيرة وتقدم تعويضات لائقة لذويهم

صدى البلد

تقدمت مؤسسـة حيـاة كريمـة - ممثلة في أعضائهـا ومتطوعيهـا - بخالص العزاء لأهالي قرية السوالم التابعة لمحافظة البحيرة، أثر مصرع 8 أطفال في حادث غرق تروسيكل وهم في طريقهم للعمل.

 

وقامت مؤسسـة حيـاة كريمـة علـى الفـور، مـن خلال المنسقين الميدانييـن، بتقديم واجـب العـزاء وسبل الدعـم والاطمئنـان علـى المصابين وأسرهم.

 

وأكدت مؤسسـة حيـاة كريمـة، على تقديمها كل أنواع الدعـم اللائق والتعويضات لأسر ضحايـا ومصابـي الحـادث، سائلين اللـه عـز وجـل أن يتغمـد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهـم ذويهـم الصبر والسلوان.

مؤسسة حياة كريمة واجب العزاء عمل غرق تروسيكل حياة كريم تقديم واجب العزاء الصبر والسلوان حيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر من دار الإفتاء .. إعلان نتيجة رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

موعد عيد الفطر 2022 فلكيا وشرعا..دار الإفتاء تحدد أول أيام شهر شوال

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

النائب العام: إحالة المتهم بالتعدي على فرد أمن في المقطم للمحاكمة العاجلة

كلوب عن استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول: "كان علينا فعل ذلك"

ترشيحاتنا

مسلسل توبة الحلقة 29.. طرازان ينتقم من إبراهيم الدباح ويقتله بالسُّم

رقم صادم في اليوم العالمي للطب البيطري|300 مرض مشترك بين الحيوان والإنسان

أسعار فئات رينو داستر موديل 2022 في مصر .. صور

بعد اختراق تطبيق «نبض».. كيف تحمي أنظمة الشركات والحسابات من الهاكرز؟

شيخ الأزهر: العيد فرصة طيبة للتراحم بين الناس ونشر المحبة

مؤسسة حياة كريمة تنعي ضحايا حادث ترعة السوالم بالبحيرة وتقدم تعويضات لائقة لذويهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة الكبير أوي.. هل يستضيف مهرجان المزاريطة نجوما من هوليود؟

ابنة فتحي عبد الوهاب وخضة شيرين رضا.. أبرز لقطات مهرجان المزاريطة السينمائي

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

فيديو

انتشال 9 جثامين.. تفاصيل غرق تروسيكل يحمل 13 شخصا في البحيرة

كيف هددت روسيا بريطانيا بالنووي بشكل صريح عبر تليفزيونها الرسمي

تشوهات بالوجه.. الخبراء يحذرون من تحدٍ بين الفتيات على التيك توك

أصدقاء من 12 عام.. دنيا عبد العزيز تروى تفاصيل زواجها من مصطفى كامل.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ