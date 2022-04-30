علاء عابد يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر بعيدهم

تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولعمال مصر الأوفياء بمناسبة عيد العمال هذه المناسبة الغالية التى تؤكد قيمة العمل في دفع مسيرة الوطن نحو التقدم والبناء والتنمية.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، أن عيد العمال دائما يذكرنا بجهود رجال مصر الشرفاء عمال مصر المخلصين، أن الدوله المصرية وقيادتها السياسية دائما تعلن احترامها وتقديرها لما يبذله عمال مصر من جهود وطنية بناءة في سبيل رفعة شأن وطننا الغالي ، حيث أن العمال يبنون بسواعدهم مستقبل هذا الوطن العظيم.

وأكد النائب علاء عابد ، أن عمال مصر هم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة وبسواعدهم الفتية يبذلون الجهد والعطاء من أجل تعظيم الإنتاج وتعزيز مسيرة البناء والتنمية لبناء الحاضر والمستقبل المشرق لرفعـة مصرنـا الغاليـة تحت قيادة القائد البطل عبد الفتاح السيسي.

داعيا المولى عز و جل أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعلها دائما في تقدم وازدهار بسواعد ابناءها المخلصين وعزيمتهم الوطنية المخلصة ،من أجل البناء والتنمية وان تنعم مصر دائما بالأمن والأمان والإستقرار بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي.