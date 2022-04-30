قبل العيد .. مزيج الأرز والعدس الأفضل لمنع تساقط الشعر نهائيا

تساقط الشعر من المشكلات الأساسية التي تعاني منها السيدات والفتيات، وتبحث كل منهن عن طرق لتوقف مشكلة تساقط الشعر قبل عيد الفطر 2022، وتبحث الفتيات عن سبب التساقط، فما السبب الجذري وراء تساقط الشعر؟ هل هو سوء التغذية أم ارتفاع مستويات التوتر؟ هل هو قلة النوم أم أسلوب حياة خامل؟ أم أنه ناتج عن خلل هرموني، أو ضعف صحة الأمعاء ، أو انخفاض مستويات الهيموجلوبين؟.

ووفقا لموقع hindustantimes، تعتبر التغذية أحد العوامل الرئيسية التي يمكن السيطرة عليها لمنعةتساقط الشعر، ويعد فقدان خصلتين أمرًا طبيعيًا ، ولكن إذا بدأ شعرك في التساقط أو التساقط في عناقيد؛ يعني في الغالب نقص المغذيات الأساسي.

تلعب العديد من العناصر الغذائية دورًا في تحسين صحة الشعر، بدءًا من البروتين إلى الفيتامينات مثل B7 (البيوتين) و A و D3 و C و E والمعادن مثل الزنك والحديد وحمض الفوليك والسيلينيوم والبورون.

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين واحد أو معدن أثر على صحة الشعر، هذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية بدعة يعانون من مشاكل تساقط الشعر الشديدة.

أطعمة تمنع تساقط الشعر

فيما يلي بعض الأطعمة لتساقط الشعر:

• أوراق الكاري : هذه التوابل الشائعة غنية بالبيتا كاروتين والبروتينات والحديد والكالسيوم وفيتامين ج والفوسفور. يمكن أن تساعد أوراق الكاري في منع تساقط الشعر والشيب المبكر.

• البصل: يحتوي البصل على مادة الكاتلاز ، وهو إنزيم يمنع تساقط الشعر والشيب المبكر، البصل غني أيضًا بالكبريت ، وهو المكون الرئيسي للميلانين، وهو صبغة تحدد لون شعرك. اشرب عصير البصل أو ضعه مباشرة على فروة الرأس.

• الأطعمة الغنية بالبروتين: يتكون شعرنا من بروتين يسمى الكيراتين، لذلك، تأكد من تضمين نوعية وكمية جيدة من البروتينات في نظامك الغذائي، يعتبر مزيج الأرز والعدس مصدرًا مثاليًا للبروتين، والمصادر الأخرى للأطعمة الغنية بالبروتين هي المكسرات والبذور والبيض العضوي والخالي من الهرمونات والدجاج والأسماك. هذه الأطعمة غنية أيضًا بالبيوتين (فيتامين ب 7) ، وهو عنصر غذائي أساسي آخر لصحة الشعر. الحمص غني بالبروتينات وفيتامين أ ، د ، ب 7 ، هـ ، ج ، الزنك ، والحديد، مما يجعله رائعًا لصحة شعرك بشكل عام.