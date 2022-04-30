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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يتقدم والأهلي يتعادل بصعوبة في نهاية المباراة بـ الدوري

صدى البلد

تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا من بهدف لكل فريق ، في اللقاء المقام على ملعب استاد ذئاب الجب ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.

 

تفاصيل المباراة..

استطاع لاعبي الاهلي من الاستحواذ على الكرة في الدقائق الأولى من المباراة، ووصل لمرمى سيراميكا اكثر من مرة ولكن لم تترجم الكرات لأهداف حقيقية.

استمر فريق سيراميكا كليوباترا في ترتيب خطوط دفاعاته بشكل احترافي منع لاعبي الأهلي من تسجيل هدف التقدم في الربع ساعة الأولى من المباراة.

مارس سيراميكا كليوباترا الضغط على دفاع الأهلي ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة ولكن دون ترجمة حقيقية لأهداف.

وسدد محمد ابراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا رأسية قوية على مرمى الاهلي ولكن مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 27 وصل شريف دابو لاعب سيراميكا كليوباترا لمرمى الشناوي وسدد كرة ولكن لم تسكن الشباك ومرت بسلام على الأهلي.

لم يتمكن أي من الفريقين هز شباك الاخر طوال 75 دقيقة مرت من عمر المباراة، ولم يكن الاستحواذ في ناحية واحدة بل كانت المباراة سجال.

سجل باسم مرسي الهدف الأول في الدقيقة 87 من عمر المباراة عن طريق تمريرة حاسمه من محمد ابراهيم استقبلها الحاسم بتسديدة في مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 94 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاهلي وسددها محمد مجدي افشة لتسكن الشباك ويتعادل مع سيراميكا كليوباترا.

وبهذا التعا ل يتقاسم الفريقسن نقطتا المباراة ويرتفع ر رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الثاني  بينما يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 18 في المركز13.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:


محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وصلاح محسن وأفشة ومحمود وحيد ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد هاني.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر  

خط الدفاع: مصعب البطاط - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن.

خط الوسط:  شريف دابو - محمود نبيل - ونيفول كوبينا -  محمد توني.

خط الهجوم :  محمد إبراهيم.

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