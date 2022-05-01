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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يشارك بمباراة كرة قدم بين لجان الشباب بالأندية والكيانات الشبابية.. صور

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

شارك الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مباراة كرة قدم ، على ملاعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة ، ضمن فعاليات ختام دوري الكيانات الشبابية الأول ، الذي يقام برعاية وزير الشباب والرياضة وتنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "القاعدة الشعبية" ، بالتعاون مع المجلس الوطني للشباب .


يأتي ذلك بمشاركة لجان الشباب من الأندية الرياضية من أندية ؛ التجمع هايتس ، الأهلي ، الزمالك ، أصحاب الجياد، المريخ ، المصري ، الترسانة ، نادي ٦ أكتوبر ، نادي بورسعيد ، هيليوبوليس ، شباب الجزيرة، الزهور ، ونادي المقاولون العرب ، ومشاركة شباب يدير شباب ومكتب الشباب، وبرلمان شباب مصر بالوزارة ، ومن الكيانات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية ، مجلس الشباب المصري ، قيادات شباب مصر ،  اتحاد طلاب تحيا مصر ، سند شباب الدلتا ، إتحاد شباب كفر الشيخ ، جمعية تنمية وطن ، مؤسسة شباب بتحب مصر.


وتأتي الفعاليات بمشاركة وحضور اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب ورئيس مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية بالجزيرة ،  اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة ، دكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة ، الدكتورة مرفت سيد أحمد - رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية ، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد الوزير للسياسات والتنمية الرياضية ، الدكتور مصطفي مجدي - معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، الدكتور طايع عبد اللطيف- مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية،  لواء دكتور بهجت محمد فريد - مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق أكاديمية ناصر العسكرية،  الدكتوره غادة جمال  مدير عام القاعدة الشعبية ، الدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس الوطني للشباب ، الدكتور وائل الطناحي - الأمين العام للمجلس الوطني للشباب ، العميد أحمد ذكي المنسق العام لدوري الكيانات الشبابية الأول ، ولفيف من قيادات المجلس الوطني للشباب ، ومسئولي مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وزير الشباب المجلس الوطني للشباب وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة أشرف صبحي

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