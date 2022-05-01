وزير الرياضة يشارك بمباراة كرة قدم بين لجان الشباب بالأندية والكيانات الشبابية.. صور

شارك الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مباراة كرة قدم ، على ملاعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة ، ضمن فعاليات ختام دوري الكيانات الشبابية الأول ، الذي يقام برعاية وزير الشباب والرياضة وتنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "القاعدة الشعبية" ، بالتعاون مع المجلس الوطني للشباب .



يأتي ذلك بمشاركة لجان الشباب من الأندية الرياضية من أندية ؛ التجمع هايتس ، الأهلي ، الزمالك ، أصحاب الجياد، المريخ ، المصري ، الترسانة ، نادي ٦ أكتوبر ، نادي بورسعيد ، هيليوبوليس ، شباب الجزيرة، الزهور ، ونادي المقاولون العرب ، ومشاركة شباب يدير شباب ومكتب الشباب، وبرلمان شباب مصر بالوزارة ، ومن الكيانات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية ، مجلس الشباب المصري ، قيادات شباب مصر ، اتحاد طلاب تحيا مصر ، سند شباب الدلتا ، إتحاد شباب كفر الشيخ ، جمعية تنمية وطن ، مؤسسة شباب بتحب مصر.



وتأتي الفعاليات بمشاركة وحضور اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب ورئيس مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية بالجزيرة ، اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة ، دكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة ، الدكتورة مرفت سيد أحمد - رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية ، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد الوزير للسياسات والتنمية الرياضية ، الدكتور مصطفي مجدي - معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، الدكتور طايع عبد اللطيف- مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، لواء دكتور بهجت محمد فريد - مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق أكاديمية ناصر العسكرية، الدكتوره غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية ، الدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس الوطني للشباب ، الدكتور وائل الطناحي - الأمين العام للمجلس الوطني للشباب ، العميد أحمد ذكي المنسق العام لدوري الكيانات الشبابية الأول ، ولفيف من قيادات المجلس الوطني للشباب ، ومسئولي مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.