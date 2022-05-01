مريضة نفسياً.. روجينا تكشف شخصية حور الحقيقة بالحلقة الأخيرة من مسلسل "انحراف"

أسدل الستار على الحلقة الاخيرة من مسلسل"انحراف"، بطولة النجمة روجينا، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، بعد عرض 29 حلقة كل حلقة تتزايد جرعة التشويق والإثارة عن الحلقة الأخري، حيث حملت حلقة اليوم العديد من المفاجآت الصادمة للمشاهدين حول شخصية حور، التي قدمتها النجمة روجينا، وما قصة هذه وكيف حولت حور إلي شخصية قاتلة.

بدأت حلقة اليوم باستمرار حور "روجينا"، في سرد تفاصيل قصة حبها مع طبيبها النفسي إياد الذي يقدمه "باسم مغنية"، والذي صدمها في البداية أنه لا يحبها، ولكن بعد تدهور حالتها الصحية وضح لها السبب في ذلك هو أن ضميره المهني لا يسمح له، أن يكون وبينه وبين المريضة التي تتلقى العلاج على يديه قصة حب.

وكشفت حلقة اليوم أن وسام "روجينا"، أن شخصية حور التي قدمتها اليوم النجمة غادة عادل، أنها كانت مريضة نفسيا وكانت تتواجد معها في نفس مستشفى الأمراض العقلية التي تتلقى فيها العلاج، وكانت تخاف من كل شيء وتعتقد أن الكل يريد أن يقتلها ولكنها كانت تحبها، واعترف لها أن لديها دهب ومال كثير، قامت بإخفائه في مكان ما، قامت بإخبار وسام "روجينا" به، ولكن بعد أيام توفيت حور الحقيقية التي تقدمها "غادة عادل"، وخرجت وسام"روجينا" من المستشفى بعدما انتهى علاجها.

وقررت وسام "روجينا"، أن تذهب للمكان الذي أخبرته به حور الحقيقة "غادة عادل"، وبالفعل وجدت في المكان ذهب ومال كثير، وقامت بعدة بتزور شهادة طبيبة نفسية، وشراء أكثر من شهادة من الدكتورة الفخرية، وأصحبت طبيبة نفسية مشهورة، وقررت الانتقام من الظالم ضد المظلوم.

واعتمدت نجمة المسلسل الفنانة روجينا، على مدار الـ30 حلقة الماضية على تغيير جلدها كليا في دور يبدو من الوهلة الأولى أنه من الأدوار المركبة الصعبة، بينما جسدته هي بطريقة منفردة، اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، تحت قيادة مخرج واعي يعرف جيدا كيف يدير الممثل ويخرج منه طاقة إبداعية مختلفة وجديدة.

كما نجحت روجينا فى حجز مقعدا لها فى الموسم الرمضاني، إذ استطاعت لفت الأنظار إليها بقوة عبر مسلسلها الجديد ، حيث تقدم وجبة درامية دسمة ومختلفة جدا، بطرح قضايا واقعية عملا بشعار الفن مرآة الواقع، وحلقة تلو الأخرى تزداد اثارة وتشويق.

كما تصدرت روجينا الترند عقب عرض حلقات مسلسلها "انحراف"، وأثنى رواد موقع تويتر على موهبة روجينا، مؤكدين أن يكون مسلسلها فرس الرهان فى الموسم الرمضاني الحالي، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، والذي نجح في إخراج مثل هذا العمل بكل ما فيه من ميلودراما واقعية فتتجلى استاذيته في هذا العمل عندما استوعب تماما إمكانيات ومتطلبات الدراما المصرية وجمهورها وشروط المتفرج المصري في تقديم قضايا اجتماعية من الواقع تلامس الجمهور البسيط في الشارع المصري، وهذا ما ظهر جليا على مدار مشواره الفني سواء والتي كان أخرها العام الماضي مسلسل "الطاووس".

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.