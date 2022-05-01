أستاذ انتشار أوبئة يحذر: سنشهد موجة سادسة من فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن معدل الانخفاض في الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر كانأقل من المعدل العالمي.

وأضاف "عنان "، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"،: "قارة أمريكا شهدت زيادة في معدل الاصابات بكورونا هذا الاسبوع بنسبة تصل إلي ٩٪؜،بينما نسبة الزيادة في قارة أفريقيا وصلت إلى ٣٠٪؜".

وأشار: "هناك موجة جديدة لفيروس كورونا في آسيا، ولديهم زيادة في نسب الوفيات تصل إلي ٤١٪؜ وهي نسبة عالية جدا".



وأوضح الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة،: "من المتوقع أننا سنشهد موجة سادسة من فيروس كورونا لكنهاستكون موجة خفيفة بفضل التطعيمات وتناول اللقاحات".







