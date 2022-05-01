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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أشرف صبحي يشهد الدورة الرمضانية لكرة القدم لذوي الساق الواحدة بنادي هيلوليدو

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أمس، الدورة الرمضانية لكرة القدم لذوي الساق الواحدة ، والتي أُقيمت في  الفترة من 28 -30 أبريل الجارى ، فى إطار مبادرة قادرون باختلاف ، تحت رعاية حزب مستقبل وطن " أمانة مصر الجديدة" ، بنادي هيلوليدو.


حضر المباراة الختامية ، اللواء ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة ، محمد عادل حسني أمين قسم مصر الجديدة بحزب مستقبل وطن ومنظم الحدث ، النائب ناجح جلال أمين تنظيم العاصمة ، النائب محمد السلاب ، النائبة الدكتورة هالة كمال أمينة المرأة بالقاهرة ، النائب ايهاب العمدة الأمين المساعد بالقاهرة ، الدكتور سيد حزين وكيل اول وزارة الشباب والرياضة ، ولفيف من نجوم الرياضة وقيادات الحزب.


قال وزير الشباب والرياضة : " نسعى لنشر رياضة الساق الواحدة أكثر وأكثر، مع الاهتمام الكبير والمشترك بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية ووسائل الإعلام المختلفة وكافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بدمج هذه الفئة ، حيث أن الوزارة نقوم برعاية المنتخبات في مختلف الألعاب الفردية والجماعية على كافة المستويات الصحية والتعليمية والمادية ".

 

ويضم كل فريق في الدورة 7 لاعبين ويبلغ مجموع جوائز البطولة 15 ألف جنيه حيث يحصل المركز الأول (فريق العاصمة الجديدة) على 7.5 آلاف جنيه والمركز الثاني (فريق المتحف الكبير)  5 آلاف جنيه والمركز الثالث (الجمهورية الجديدة)  2.5 ألف جنيه ، وتقديم جوائز عبدالله مصطفي لأفضل لاعب ومحمد ضيوف لأفضل حارس مرمى وزاهر محمد هداف الدورة.


وصرح محمد عادل حسني ، أمين قسم مصر الجديدة بحزب مستقبل وطن: "سعيد جداً بنجاح أول دورة رمضانية لكرة القدم للساق الواحدة وما يزيد من سعادتي اقامة هذه الدورة برعاية حزب مستقبل وطن وبحضور وزير الشباب والرياضة والسادة النواب وكوكبة من نجوم الرياضة وأعضاء الحزب، وتعتبر هذه الدورة نواة للعديد من البطولات المستقبلية".

وضمت قائمة الفرق المشاركة، فريق الجمهورية الجديدة بقيادة عبد الله مصطفى، وفريق أحمد المنسى، بقيادة محمد جابر، وفريق الأهرامات بقيادة زاهر محمد، وفريق المتحف الكبير بقيادة أحمد إبراهيم، وفريق الإختيار بقيادة محمود شرقية، وفريق المستقبل بقيادة إبراهيم قطب، وفريق العاصمة الجديدة بقيادة صطفى محمود، وفريق الضبعه النووية، بقيادة مصطفى الروش.

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