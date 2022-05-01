إيلون ماسك يبيع أسهما في تسلا بقيمة 8 مليارات دولار للاستحواذ على تويتر

قام إيلون ماسك ببيع 4.4 مليون سهم من تسلا في 26 و 27 أبريل، بقيمة تقدر بنحو 4 مليارات دولار، ثم بعد ذلك قام ببيع 5.2 مليون سهم إضافي يوم الخميس، ليصل الإجمالي إلى حوالي 8.5 مليار دولار.

إيلون ماسك يبيع أكثر من 8 مليار دولار من أسهم تسلا للاستحواذ على تويتر

تأتي هذه الخطوة في إطار شراء رجل الاعمال الأمريكي لشركة "تويتر" منذ أيام قليلة مقابل 44 مليار دولار، وهو إعلان تسبب في انخفاض قيمة تسلا بمقدار 275 مليار دولار في وقت سابق من الشهر، وارتفعت الأسهم مرة أخرى بنسبة 3.2% عندما فتحت الأسواق في 29 أبريل.

عقد ايلون ماسك اجتماعاً مع من المقرضين الآخرين للحصول على قرض ضخم تصل قيمته الى 25.5 مليار دولار لتمويل الصفقة، حيث ستشكل عشرات المليارات من الدولارات من أسهمه في تسلا، بالإضافة إلى 21 مليار دولار من الأسهم، ما تبقى من سعر الشراء، وهي خطة مالية أثارت قلق بعض المستثمرين في شركة السيارات الكهربائية مما دفع البعض منهم لبيع أسهمه.

إيلون ماسك يبيع أكثر من 8 مليار دولار من أسهم تسلا للاستحواذ على تويتر

غرد ماسك على تويتر في 28 أبريل أنه لن يكون هناك المزيد من مبيعات الأسهم المخطط لها بعد اليوم، مما يعني أنه كان من الممكن أن يكون هناك المزيد من المبيعات التي سيتم الإعلان عنها في اليوم التالي، وتقول صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن الصفقة ستكون واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في التاريخ، وقد يواجه المقرضون ما يصل إلى مليار دولار من الرسوم إذا فشلت الصفقة، وبالتالي فإن المخاطر ليست مقصورة على ماسك.

قام ايلون ماسك بيع بعضاً من حصته في شركة تسلا لأول مرة منذ ستة أشهر، وصلت قيمتها الى 16 مليار دولار من الأسهم، وتسبب البيع في انخفاض سعر السهم، مما أدى إلى انخفاض 18 مليار دولار من صافي ثروته، وذلك على الرغم من أن العلامة التجارية أبلغت عن أرباح عالية بشكل غير متوقع مؤخرًا، حيث يخفض البيع الأخير قيمة الأسهم الإجمالية المباعة إلى 20 مليار دولار.

يعتبر ماسك اكبر المساهمين في تسلا منذ عام 2008، وعدم استقرار سهم تسلا وسط رغبة رئيسها التنفيذي في امتلاك تويتر يسلط الضوء على مدى ارتباط أفعاله بشكل وثيق بقيمة الشركة، وكان قد صرح إن المستثمرين في وسائل التواصل الاجتماعي سيحصلون على 54.20 دولارًا لكل سهم من الأسهم، لكن أسهم تويتر أغلقت أقل من هذا الرقم عند 49.11 دولارًا في 28 أبريل.