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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم 25 من حفظة القرآن الكريم بقرية صفط النور جنوب بني سويف

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن

نظم بيت المال بقرية صفط النور التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم، فى المسابقة القرآنية الرمضانية لحفظ كتاب الله، وذلك بحضور المستشار الدكتور طه عبدالعليم ، نائب رئيس محكمة النقض وابن القرية ، والدكتور أحمد علي عبد الحليم  مدير عام بوزارة العدل   ومجلس إدارة بيت المال ولفيف من قيادات القرية وقرية إقفهص، والمئات من أبناء القرية والقري المجاورة لها وقدم للحفل حسين طه زكي ابن قرية اقفهص

بدأ الحفل بتلاوة ما تيسر من القران الكريم بالقراءات العشر  للقارئة حميدة مسلم سعد تلاها ابتهالات وتواشيح للقاري علي ابن قرية إقفهص كما قدم كل من الطلاب إبراهيم احمد ماهر وقمر احمد عزوز فقرات دينية كما عرض الشيخ نشأت حجازي رئيس لجنة الزكاة ببيت المال بالقرية إنجازات شهر  رمضان والتي قاربت علي 375 ألف جنية مقدمة للفقراء والمساكين

وفي كلمته تحدث  المستشار الدكتور  طه عبدالعليم عن فضل القرآن الكريم وعلومه وتفسيره وأن تلاوته من أعظم الطاعات وأجل

القربات وأشرف العبادات فهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم وهو شفيعنا يوم القيامة وتقدر منزلتنا بقدر قراءتنا وحفظنا لكتاب الله واكد على ضرورة قراءة الأطفال للقرآن من الصغر وتعليمهم علومه وتفسيره فالقرآن هو دستور الحياة ومنه نتعلم أمور الدين من حسن الخلق ومعاملة الجيران وطاعة الوالدين وإعطاء كل ذى حق حقه والتعاون على البر والتقوى وحب الأوطان والعمل والرزق الحلال وكل ما يهم أمورنا اليومية.

وأكد الشيخ نشأت حجازي أن بيت المال  ينظم هذه المسابقة سنويًّا حرصًا على تربية النشء تربية سليمة وأن يقوم الأطفال بحفظ كتاب الله وفهمه وكل عام يزيد عدد المشاركين ويقوم  بيت المال بدعمهم بالهدايا لتشجيعهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم.

وفى نهاية الحفل تم توزيع الجوائز والهدايا على أكثر من 25 من الفائزين والمتفوقين في حفظ وتلاوة القرآن الكريم لهذا العام والعام الماضي.

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