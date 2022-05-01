اتهامات بغسل الأموال..الهند تصادر أصولا بقيمة 725 مليون دولار لـ شاومي الصينية

قالت وكالة مكافحة غسل الأموال الهندية يوم السبت إنها صادرت أصولا تبلغ قيمتها نحو 725 مليون دولار من شركة شاومي الهند الصينية لانتهاكها قوانين الصرف الأجنبي في البلاد في ضربة كبيرة لشركة صناعة الهواتف الصينية التي تسيطر على سوق الهواتف الذكية الهندية.

وقالت مديرية الإنفاذ الهندية إنها صادرت حسابات مصرفية لشركة شاومي الهند بعد أن وجدت أن الشركة حولت 725 مليون دولار إلى ثلاثة كيانات أجنبية "تحت ستار مدفوعات الإتاوات".

وأضافت أن "مثل هذه المبالغ الضخمة باسم الإتاوات تم تحويلها بناء على تعليمات من كيانات المجموعة الأم الصينية". وتابعت الوكالة أن المبلغ الذي تم تحويله إلى "كيانين آخرين غير مرتبطين مقرهما الولايات المتحدة' كان أيضا من أجل 'المنفعة النهائية لكيانات مجموعة شاومي".

واستدعت المديرية الرئيس السابق لشركة شاومي الهند، مانو جاين، في وقت سابق من هذا العام لاستجوابه بشأن الامتثال الضريبي وهيكل الشركة.





وقالت المديرية، التي تحقق مع شاومي والعديد من الشركات الصينية الأخرى منذ ديسمبر، إن شاومي "قدمت معلومات مضللة للبنوك أثناء تحويل الأموال إلى الخارج".

وقالت شاومي في بيان إنها تعتقد أن مدفوعات الإتاوات الخاصة بها شرعية لأنها تمت من أجل "التقنيات وعناوين IP المرخصة المستخدمة في منتجاتنا من النسخة الهندية".

استحوذت الشركة ، التي قامت بتحديث مجموعات الهواتف الذكية والتلفزيون الذكي والأجهزة اللوحية بنماذج جديدة في الهند في وقت سابق من هذا الأسبوع ، على 23٪ من حصة سوق الهواتف الذكية المحلية في الربع المنتهي في مارس من هذا العام ، وفقا لشركة أبحاث السوق "كونتربوينت".