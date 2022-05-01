بـ إطلالة جديدة .. ليلى أحمد زاهر تبهر جمهورها فى أحدث ظهور لها .. شاهد

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات ”انستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على اعجابهم .

وتشارك ليلى زاهر فى مسلسل في بيتنا روبوت وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبوت جديد.

أبطال مسلسل فى بيتنا روبوت ٢

مسلسل فى بيتنا روبوت ٢ بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.