تعرف على فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة في عيد الفطر

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، برنامجا ضخما يتصدره مشروع "سينما الشعب" ، والذى يضم مجموعة من الأفلام الوثائقية، والمعرفية، والتوعوية للشباب وتعرض قبل الافلام الرئيسية.

وتنطلق اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك ب الفيلم الوثائقي "التجلي" ومدته ٤ دقائق من إنتاج إدارة الثقافة السينمائية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والذى يدور حول منطقة جبل موسى ومدينة سانت كاترين، ويتم تنفيذه في 5 مواقع قبل عرض فيلم "واحد تاني" للنجم أحمد حلمي.

والمواقع هى: محافظة قنا 4 حفلات فى أوقات 1 ظهرا، 3 عصرا وحفلى 6 و 9 مساء، مدينة السادات بمحافظة قنا 4 حفلات فى أوقات 1 ظهرا، 3 عصرا وحفلى 6 و 9 مساء، شبين الكوم بمحافظة المنوفية 5 حفلات فى اوقات 1 ظهرا، 3 عصرا وحفلى 6 و 9 مساءوخلال ايام عيد الفطر حفل منتصف الليل، وقصر ثقافة الأنفوشي بمحافظة الاسكندرية 4 حفلات فى أوقات 1 ظهرا، 3 عصرا وحفلى 6 و 9 مساء وحفل منتصف الليلي، مكتبة البحر الأعظم بمحافظة الجيزة 3 حفلات فى اوقات 6 و9 مساء وحفل منتصف الليل اعتبارا منمنتصف ليل يوم الوقفة وخلال ايام العيد ويبلغ سعر التذكرة ٤٠ جنيها فقط.

هذا الى جانب عروض مسرحية لفرق الهيئة في القاهرة والمحافظات، ورش عمل فنية متنوعة ، وفعاليات موسيقية وغنائية بجميع المواقع التابعة .