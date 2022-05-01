تعرف على فعاليات دار الاوبرا المصرية خلال شهر مايو و في عيد الفطر المبارك

اعدت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، خلال شهر مايو عقب اجازة عيد الفطرالمبارك برنامجا فنيا متنوعا ومميزا خلال شهر مايو تستضيف خلاله فرقة باليه اساطير التانجو الارجنتينية التى تعد اكبر واهم الفرق المتخصصة فى العالم حيث تقدم خمسة ليالى بالقاهرة والاسكندرية ايام الثلاثاء ، الاربعاء ، الخميس ، الجمعة 17 ، 18 ، 19 ، 20 على المسرح الكبير ومساءالاحد 22 على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

كما يستمر البث المباشر لعروض اوبرا المتروبوليتان الامريكية الى المسرح الصغير حيث يتم نقل عرضين هما اوبرا توراندوت لبوتشينى فى السادسة والنصف مساء السبت 7 مايو واوبرا لوتشيا دى لامرمور لدونيزتى التى تعرض مساء السبت 21 مايو .

ويستمر اوركسترا السيمفونى فى تقديم المؤلفات الكلاسيكية العالمية حيث يشهد المسرح الكبير حفلا مساء السبت 7 مايو بعنوان مصر فى الموسيقى ويقوده المايسترو نادر عباسى ويشارك فيه المغنيين السوبرانو داليا فاروق ، الألتوأمينة خيرت ، التينور مصطفى مدحت ،الباص رضا الوكيل ويتضمن البرنامج عدد من االاعمال الكلاسيكية العالمية المستلهمة من الحضارة المصرية العريقة ،هذا الى جانب حفلين اخرين مساء يومى 21 و28 مايو .

ايضا تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرةعرضى باليه كارمن وتانجو بمصاحبةأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايستروناير ناجي وذلك لمدة أربعة ليالى متتاليةتبدأ اعتبارا من الاثنين 9 وحتى الخميس12 مايو على المسرح الكبير .

كما تقدم فرقة اوبرا القاهرة حفلى جالا مساء يومى 12 و13 على المسرح الصغير ضمان مجموعة من الاغانى العالمية الشهيرة .

وبالتعاون مع السفارات الاجنبية العاملة فى مصر يقدم الفريق الموسيقى النمساوى ثنائى اليادا حفلا على المسرح المكشوف مساء الاحد 15 مايو ، كما يقامفى نفس التوقيت على مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية حفلا لفن الفلامنكو الاسبانى بالاضافة الى احتفالية موسيقية كورية مساء الاثنين 30 مايو على المسرح الصغير .

تواصل فرق الموسيقى العربية القاء الضوء على كنوز الطرب حيث فرقة عبدالحليم نويرة حفلا على المسرح الكبير مساء الجمعة 13 مايو واخر مساء الخميس 26 مايو على مسرح الجمهورية، ايضا تقدم الفرقه القومية العربية للموسيقى حفلا في مساء الاحد 22 مايو على مسرح النافورة ، كما يقام حفلان لاعمال الموسيقار محمد الموجي مساء الاحد 8 مايو على مسرح الجمهوريةومساء السبت 21 مايو على مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية ، وحفل من اعمال الموسيقار بليغ حمدى مساء الاحد 29 مايو على مسرح الجمهورية ، وتقدم فرقه الانشاد الديني حفلين الاول مساء الجمعة 20 مايو على مسرح الجمهورية والثاني مساء الخميس 12 مايو علىمسرح اوبرا دمنهور ، ويقام حفلا ضمن حلقات كلثوميات مساء الاحد 8 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية وحفلا من سلسلة وهابيات مساء السبت 21 مايو واخر لكورال اطفال الاوبرا مساء الجمعة 27 مايو ، وايضا حفلا مركز تنمية المواهب مساء الجمعة ٦ مايو على المسرح الكبير ، وتقدم فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلا على مسرح سيد درويش " اوبراالاسكندرية " مساء الخميس 5 مايو ومساء الخميس 19 مايو كما يحتضن مسرح النافورة مساء الجمعه 27 مايو حفلا بقيادة المايسترو سليم سحاب ، كما يقدم كورال اطفال اوبرا الاسكندرية حفلامساء الاحد 29 مايو على مسرح سيددرويش .

ويواصل النشاط الفكرى والثقافى لقاءاته على المسرح الصغير يوم الاربعاء من كل اسبوع حيث تقام امسية شعرية مساء 11 مايو وندوة عامة مساء 18 مايو وصالون ثقافى مساء 25 مايو الى جانب فعالية لنادى السينما مساء الثلاثاء 31 مايو واخرى بمسرح سيد درويش بالاسكندرية مساء الجمعة 27 مايو ، وصالون اوبرا دمنهور مساء الاثنين 23 مايو .

كما يقدم مركز تنمية المواهب 3 حفلات خلال الشهر وذلك مساء الجمعة 6 مايو على المسرح الكبير ومساء الخميس 12 مايو على المسرح المكشوف ومساء الاحد 15 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية . ايضا يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلين متتاليين مساء 15 ، 16 مايو على المسرح الكبير ، كما تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث عرض شجر الدر مساء يومى 18 ، 19 مايو على مسرح الجمهورية هذا الى جانب مجموعة من الريسيتالات والعروض الموسيقية والغنائية العربية والغربية للفنانين الشباب والفرق الواعدة .

وتستقبل قاعة صلاح طاهر للفنونا لتشكيلية معارض الدكتور زكريا حافظ فى الفترة من 7- 12 مايو ، أيمن صلاح طاهر فى الفترة من 14 - 18 مايو ، إيمان على عفيفي فى الفترة من 19 - 24 مايو ،نصر عبد الجابر فى الفترة من 25 - 31 مايو ، اما قاعة زياد بكير يقام بهامعارض خضر مصطفى من 9- 15 مايو ،دينا الشوني من 17 - 23 مایو ، داليا ناجح من 25 - 31 مايو .