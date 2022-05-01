روسيا تلمح لمصادرة أصول دول تعتبرها معادية

أشارت السلطات الروسية، اليوم الأحد، إلى إمكانية مصادرة أصول بعض الدول التي تعتبرها معادية لها، وذلك ردا على اقتراح الإدارة الأمريكية بتصفية الأصول المصادرة من الأثرياء الروس وتحويل العائدات إلى أوكرانيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين، على قناته على تلجرام إنه "من العدل، فيما يتعلق بشركة تقع على الأراضي الروسية ويتحدر مالكوها من دول معادية، حيث يتم اتخاذ مثل هذه القرارات (الاستيلاء على الأصول الروسية)".

وأضاف " الرد بإجراءات مماثلة ومصادرة هذه الأصول.. وستستخدم عائدات البيع في تنمية بلادنا".

واتهم فولودين: "عددا من الدول المعادية مثل ليتوانيا ولاتفيا وبولندا وحتى الولايات المتحدة بعدم احترام القانون الدولي واللجوء ببساطة إلى السرقة".

وتابع قائلا: "الآن، رجال الأعمال الروس يشترون شركات أجنبية عاملة في روسيا وأسهم الشركاء الذين يريدون مغادرة سوقنا".

وحث رئيس مجلس النواب الروسي الدول "المعادية" على "التصرف بطريقة حضارية واحترام القانون الدولي"، مشيرا إلى تبني الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع لنص غير ملزم يدعو الرئيس جو بايدن إلى بيع الأصول الروسية المصادرة وتحويل عائداتها إلى أوكرانيا.

وأوضح: "تم إرساء سابقة خطيرة من شأنها أن تنقلب على الولايات المتحدة نفسها.. هذا القرار لن يؤثر على اقتصاد بلدنا.. اليخوت والفيلات والممتلكات الأخرى التي تم الاستيلاء عليها من المواطنين الأثرياء (الروس) لا تسهم بأي حال من الأحوال في التنمية" في روسيا.

