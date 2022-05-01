عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يمكن محاسبة الروس أمام الجنائية الدولية بجرائم الاغتصاب؟

مآسي و أحزان في أوكرانيا
مآسي و أحزان في أوكرانيا

مع استمرار القتال في أوكرانيا ، بدأت بالفعل التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة، بما في ذلك الاغتصاب.

ذكرت صحيفة كييف إندبندنت أن أمين المظالم الأوكراني تلقى في الأسبوعين الأولين من أبريل  400 تقرير عن اغتصاب ارتكبها جنود روس، وتلقت بعثة تابعة للأمم المتحدة 75 اتهامًا باغتصاب أوكرانيين.

لكن سجل محاسبة أي شخص على الاغتصاب أثناء الحرب ليس طويلاً.

وقد أدانت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا رئيس بلدية طابا ، رواندا ، في عام 2001.

أدين راتكو ملاديتش ، القائد العسكري السابق لصرب البوسنة ، من قبل المحكمة الجنائية الدولية في عام 2017 بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي للنساء . 
وواجه الزعيم اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش اتهامات مماثلة لكنه توفي في السجن عام 2006 قبل انتهاء محاكمته.

وتعد روسيا ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية ولا الولايات المتحدة ولا أوكرانيا  كذلك ، لكنها اعترفت بسلطة المحكمة ، لذلك يمكن للمحكمة مقاضاة الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في أوكرانيا.

وذكرت صحف أمريكية إن توجيه الاتهام إلى بوتين بارتكاب جرائم حرب محتملة أمر صعب ، ومن الصعب تطبيق أي عقوبة.
قال كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية إنه سيسرع التحقيق في جرائم الحرب في أوكرانيا. لكن وزير الخارجية الأوكراني قال إنه لا يثق كثيرا في منظمات مثل المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة جرائم مثل الاغتصاب.

قال الوزير الاوكراني دميترو كوليبا في منتدى الشهر الماضي: "عندما يغتصب الجنود الروس النساء في المدن الأوكرانية - من الصعب بالطبع التحدث عن فعالية القانون الدولي" .

يقول محللون إن محاسبة الأشخاص على الاغتصاب في زمن الحرب أمر نادر الحدوث. وعلى أعلى المستويات ، عادة ما يكون من الصعب إثبات أن الاغتصاب كان بأمر من شخص مسؤول.

وذكروا: "من النادر جدًا أن يكون لديك دليل على أن الاغتصاب كان بأمر من أعلى إلى أسفل".

من نورمبرج إلى مناطق أخرى ، شهد التاريخ محاكمة بعض مجرمي الحرب

وبالنسبة للجنود العاديين المتهمين بارتكاب مثل هذه الفظائع ، فإن الملاحقات القضائية قد تكون صعبة للغاية.

ولفت المحللون إلى: "هناك درجة معينة من المساءلة ، لكنها نادرة.لكن هناك أعتقاد أن هذا لا يعني ، مع ذلك ، أننا لا ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا لجمع كل الوثائق التي يمكننا أن نحملها على الأرجح من أجل محاسبة الجناة".

في حديثه مع مجلة ذا أتلانتك الأمريكية  في وقت سابق من هذا الشهر ، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن النصر الحقيقي لن يتحقق إلا عندما تتم محاكمة الجناة وإدانتهم . لكنه أقر بأن العدالة لن تأتي بسرعة على الأرجح.

وقال "كم من الوقت علينا الانتظار؟ إنها عملية طويلة ، أمام هذه المحاكم والهيئات القضائية والمحاكم الدولية".
 

روسيا الولايات المتحدة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية اغتصاب أوكرانيا التحقيق جرائم الاغتصاب القانون الدولي الاغتصاب التحقيقات الإبادة الجماعية للأمم المتحدة إلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

إعلان نتيجة رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص..ماذا قال الرئيس السيسي في عيد العمال؟

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

لأول مرة .. الرئيس السيسى :الموافقة على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

ميدو : سأوافقك على تدريب الإسماعيلي حتى لو هبط للدرجة الثانية

موضوعات متعلقة

لمواجهة الصين وروسيا.. اتفاق ياباني فيتنامي على احترام القانون الدولي

روسيا تهاجم بشدة مدن الشرق والجنوب .. وأوكرانيا تعلن صدها 9 هجمات

بيلوسي في زيارة إلى كييف وزيلينسكي.. فماذا تمثل زيارتها إلى أوكرانيا

احتجاج ضد الروبل.. هذا ما فعله الناس في خيرسون الأوكرانية ضد تغيير العملة

حرب أطول بين روسيا وأوكرانيا.. لماذا تعد أمرا كارثيا بالنسبة لبايدن؟

رغم الخطر النووي.. لماذا تستمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا لأشهر إضافية؟

ماذا يحدث للأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا؟.. مصادر مخابراتية تعترف: أمريكا لا تعرف مصيرها

كميات كبيرة من الأسلحة.. بولندا: أرسلنا أكثر من 200دبابة ومدرعة إلى أوكرانيا

ترشيحاتنا

للمرة الثانية خلال 6 أعوام.. زعيم طالبان يظهر في مسجد أفغاني

عاجل.. هزة أرضية تضرب شمال رفح بقوة 4.07 ريختر

في عيد العمال.. الأزهر: اشتغال الإنسان بأي عمل شريف يرفعه ويُغنيه

اتيكيت التهنئة بعيد الفطر.. مكالمات قصيرة ولا للرسائل الجماعية

"8 ساعات عمل 8 نوم 8 فراغ".. كيف بدأ الاحتفال بعيد العمال في العالم ومصر؟

الاختيار 3 |اعتقادات وهمية دفعت الإخوان للتشبث بإدارة الدولة.. كيف كانت نتائجها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي يكتسح «الكوميديا».. كيف حقق أحمد مكي نجاحا ساحقا بأهل المزاريطة؟

بسبب الديون.. مذيعة BBC تعلن حبس رئيس الوزراء البريطاني بالخطأ

عداءة مبتورة الساق تركض لـ 100 يوم وتدخل التاريخ

بريطانية تقتل طفلتها الرضيعة بتركها في شقة مغطاة بالبراز والفضلات|شاهد

فيديو

تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص..ماذا قال الرئيس السيسي في عيد العمال؟

انتشال 8 جثامين.. تفاصيل غرق تروسيكل يحمل 13 شخصا في البحيرة

مفاجأة الكبير .. أبرز إطلالات نجوم مهرجان المزاريطة السينمائي

العتق من النار.. ماذا يحدث في آخر ليلة من رمضان؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

اﻟﻤﺰﻳﺪ