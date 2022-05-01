هل يمكن محاسبة الروس أمام الجنائية الدولية بجرائم الاغتصاب؟

مع استمرار القتال في أوكرانيا ، بدأت بالفعل التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة، بما في ذلك الاغتصاب.

ذكرت صحيفة كييف إندبندنت أن أمين المظالم الأوكراني تلقى في الأسبوعين الأولين من أبريل 400 تقرير عن اغتصاب ارتكبها جنود روس، وتلقت بعثة تابعة للأمم المتحدة 75 اتهامًا باغتصاب أوكرانيين.

لكن سجل محاسبة أي شخص على الاغتصاب أثناء الحرب ليس طويلاً.

وقد أدانت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا رئيس بلدية طابا ، رواندا ، في عام 2001.

أدين راتكو ملاديتش ، القائد العسكري السابق لصرب البوسنة ، من قبل المحكمة الجنائية الدولية في عام 2017 بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي للنساء .

وواجه الزعيم اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش اتهامات مماثلة لكنه توفي في السجن عام 2006 قبل انتهاء محاكمته.

وتعد روسيا ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية ولا الولايات المتحدة ولا أوكرانيا كذلك ، لكنها اعترفت بسلطة المحكمة ، لذلك يمكن للمحكمة مقاضاة الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في أوكرانيا.

وذكرت صحف أمريكية إن توجيه الاتهام إلى بوتين بارتكاب جرائم حرب محتملة أمر صعب ، ومن الصعب تطبيق أي عقوبة.

قال كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية إنه سيسرع التحقيق في جرائم الحرب في أوكرانيا. لكن وزير الخارجية الأوكراني قال إنه لا يثق كثيرا في منظمات مثل المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة جرائم مثل الاغتصاب.

قال الوزير الاوكراني دميترو كوليبا في منتدى الشهر الماضي: "عندما يغتصب الجنود الروس النساء في المدن الأوكرانية - من الصعب بالطبع التحدث عن فعالية القانون الدولي" .

يقول محللون إن محاسبة الأشخاص على الاغتصاب في زمن الحرب أمر نادر الحدوث. وعلى أعلى المستويات ، عادة ما يكون من الصعب إثبات أن الاغتصاب كان بأمر من شخص مسؤول.

وذكروا: "من النادر جدًا أن يكون لديك دليل على أن الاغتصاب كان بأمر من أعلى إلى أسفل".

من نورمبرج إلى مناطق أخرى ، شهد التاريخ محاكمة بعض مجرمي الحرب

وبالنسبة للجنود العاديين المتهمين بارتكاب مثل هذه الفظائع ، فإن الملاحقات القضائية قد تكون صعبة للغاية.

ولفت المحللون إلى: "هناك درجة معينة من المساءلة ، لكنها نادرة.لكن هناك أعتقاد أن هذا لا يعني ، مع ذلك ، أننا لا ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا لجمع كل الوثائق التي يمكننا أن نحملها على الأرجح من أجل محاسبة الجناة".

في حديثه مع مجلة ذا أتلانتك الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر ، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن النصر الحقيقي لن يتحقق إلا عندما تتم محاكمة الجناة وإدانتهم . لكنه أقر بأن العدالة لن تأتي بسرعة على الأرجح.

وقال "كم من الوقت علينا الانتظار؟ إنها عملية طويلة ، أمام هذه المحاكم والهيئات القضائية والمحاكم الدولية".

