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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عيد الفطر المبارك يتصدر تويتر.. ومغردون: كل عام والأمة الإسلامية بخير

صدى البلد

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #عيد_ الفطر المبارك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

 

 وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا وجاءت التعليقات كالآتي :

 

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الثلاثين من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.        

 

وأعلنت دار الإفتاء، أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

 

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الأول من شهر مايو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الإثنين الموافق الثاني من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

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