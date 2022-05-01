تعرف على توقيت صلاة عيد الفطر في الإمارات

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، اليوم الأحد، مواعيد صلاة عيد الفطر في إمارات الدولة.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، جاءت التوقيتات على النحو الآتي:

أبوظبي: 6:03 ص

دبي: 5:59 ص

الشارقة: 5:58 ص

عجمان: 5:58 ص

أم القيوين: 5:57 ص

رأس الخيمة: 5:56 ص

الفجيرة: 5:56 ص

العين: 5:57 ص

الظفرة: 6:08 ص

خورفكان: 5:55 ص

وكانت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1443 هجريًّا في الإمارات، أعلنت أمس السبت، أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن غدًا الإثنين؛ هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وقال وزير العدل رئيس اللجنة عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، لم يثبت لديها رؤية هلال شهر شوال لهذا العام .

وأضاف النعيمي: “وعليه فإن الأحد، الموافق الأول من مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1443هجرية، وإن يوم الإثنين الموافق 2 مايو 2022 هو غرة شهر شوال”.