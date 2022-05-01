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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يسجل 18.51 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية والآسيوية لدى بنك مصر

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

يستعرض موقع "صدى البلد" حركة  أسعار العملات الأجنبية  والآسيوية مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد الأول من مايو 2022 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر  .

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 18.45 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع.


ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك مصر ختام اليوم الأحد

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى لدى بنك مصر في ختام اليوم الأحد 19.32 جنيه للشراء و 19.55 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى لدى بنك مصر في ختام اليوم الأحد 22.90 جنيه للشراء و 23.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى لدى بنك مصر في ختام اليوم الأحد 18.90جنيه للشراء و 19.12جنيه للبيع .

وسجلت سعر صرف كرونا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.86جنيه للشراء و1.90جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرونا نرويجي مقابل الجنيه المصرى لدى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.95 جنيه للشراء و1.99 جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كرونا دنماركي مقابل الجنيه المصرى لدى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 2.59جنيه للشراء و2.82جنيه للبيع.

اسعار صرف العملات الاسيوية

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد.

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد نحو 14.05 جنيه للشراء و 14.42 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد عند 2.76 جنيه للشراء و2.81 جنيه للبيع.

كانت المملكة العربية السعودية أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، الاسبوع الماضي، وتاتى المملكة فى المرتبة الثانية من حيث الدول المستثمرة فى مصر.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .

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