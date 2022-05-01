الدينار الكويتى يتراجع 27 قرشا..أسعار العملات العربية فى بنك مصر

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى ، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد الأول من مايو 2022 وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.



نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر مقارنة بالأحد الماضي :

وتراجعت أسعار العملات العربية مقارنة بالأحد الماضي ..



وسجلت العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 57.90جنيه للشراء و 60.45جنيه للبيع بتراجع 27 قرشا مقارنة بالأحد الماضي.



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.91جنيه للشراء و 4.93جنيه للبيع بانخفاض قرشين .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 5.02جنيه للشراء 5.03 جنيه للبيع بتراجع قرشين .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر نحو 47.67جنيه للشراء 49.09جنيه للبيع بتراجع 9 قروش.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 25.62جنيه للشراء و26.12جنيه للبيع. بانخفاض 8 قروش.

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 46.82جنيه للشراء و 48.07جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى ختام الأحد فى بنك مصر 4.73جنيه للشراء و 5.08جنيه للبيع بتراجع قرشين .

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالميا.



