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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتى يتراجع 27 قرشا..أسعار العملات العربية فى بنك مصر

الدينار الكويتى يتراجع
الدينار الكويتى يتراجع 27 قرشا

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى ، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد الأول من مايو 2022 وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.


نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر مقارنة بالأحد الماضي :

وتراجعت أسعار العملات العربية مقارنة بالأحد الماضي ..


وسجلت العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 57.90جنيه للشراء و 60.45جنيه للبيع بتراجع 27 قرشا مقارنة بالأحد الماضي.


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.91جنيه للشراء و 4.93جنيه للبيع بانخفاض قرشين .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 5.02جنيه للشراء 5.03 جنيه للبيع بتراجع قرشين  .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر نحو 47.67جنيه للشراء 49.09جنيه للبيع بتراجع 9 قروش.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 25.62جنيه للشراء و26.12جنيه للبيع. بانخفاض 8 قروش.

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 46.82جنيه للشراء و 48.07جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى ختام الأحد فى بنك مصر 4.73جنيه للشراء و 5.08جنيه للبيع بتراجع قرشين .

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالميا.


 

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