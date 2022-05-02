للموظفين.. تعرف على شروط التسوية وفقا لقانون الخدمة المدنية

نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على أنه يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

شروط التسوية

ويستعرض "صدى البلد"، شروط التسوية التي نصت عليها اللائحة التنفيذية، لـ قانون الخدمة المدنية، وجاءت كالتالي:

- أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.

- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة الُمعاد التعيين عليها.

- أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

- عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات.

- أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف الُمعاد التعيين عليها

- أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر.