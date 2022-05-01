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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة سهلة لعمل سكراب ماء الورد والسكر .. تعرفي عليها

سكرااب السكر وماء
سكرااب السكر وماء الورد

يعد سكراب السكر وماء الورد مقشرا ممتازا للبشرة ولا يسبب أى التهابات لها وفى نفس الوقت يحقق نتائج فعالة فى تقشير البشرة وإكسابها النضارة والحيوية.

ووفقا لما جاء فى موقع “boldsky” فإن سكراب السكر وماء الورد يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة إلى جانب مشاكل الجلد الأخرى مثل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. 

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مكونات سكراب السكر وماء الورد:

2 ملعقة كبيرة سكر خام 

2 ملعقة كبيرة ماء الورد 

طريقة عمل سكراب السكر وماء الورد 

في وعاء صغير اخلطى كل المكونات جيدا حتى تمتزج تماما .

افركي سكراب السكر وماء الورد بلطف على الرؤوس السوداء وآثار الحبوب لمدة 3-5 دقائق. اغسليه بالماء الفاتر. 

كرري سكراب السكر وماء الورد مرة واحدة في الأسبوع للنتيجة المرجوة.

سكراب السكر وماء الورد سكراب السكر طريقة عمل سكراب السكر الرؤوس السوداء ماء الورد

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