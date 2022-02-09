فوائد ماء الورد للبشرة والشعر والصحة ..تعرفي على طرق استخدامها

ماء الورد من المنتجات التجميلية التي لا غنى عنها عند كثير من الفتيات والسيدات، نظرا لفوائدها المذهلة للبشرة والشعر، وخصائصها المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة.

ووفقا لما يتم البحث عنه على مؤشر البحث جوجل نستعرض في هذا التقرير:

فوائد ماء الورد للشعر

استخدامات ماء الورد

ماء الورد

فوائد ماء الورد للبشرة

يحتوي ماء الورد على عدد من الفوائد الصحية المعتمدة من قبل أطباء الجلد، تتمثل في النقاط التالية:

1- تهدئة البشرة

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في ماء الورد مثل فيتامين (أ) و (ج) على ترطيب البشرة وتنعيمها مع تقليل أي احمرار وإزالة تراكم الزيوت والأتربة، كما إنه مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من الأكزيما والوردية.

2- تحسين البشرة

تساعد ماء الورد على تقليل الاحمرا، ويساعد أيضًا في تقليل حب الشباب وتحسين مظهرك. من شد المسام إلى تنعيم الخطوط الدقيقة والتجاعيد، فإن مضادات الأكسدة (المعروفة أيضًا بفيتامين C و E) والخصائص المضادة للشيخوخة.

3- تفتيح لون البشرة

يمكن استخدام ماء الورد لتفتيح لون البشرة أيضًا، وماء الورد يعيد توازن درجة بشرتك، كما يزيل ماء الورد الزيوت والبكتيريا من بشرتك عن طريق فتح المسام.

4- مزيل للمكياج

إذا كانت بشرتك جافة وحساسة فإن العثور على مزيل مكياج يناسب بشرتك من الخطوات المهمة، حيث يمكن أن يؤدي استخدام النوع الخاطئ من مزيل المكياج إلى جفاف بشرتك، لذلك يعتبر ماء الورد من أفضل المنتجات التي تساعد على إزالة المكياج بلطف وفعالية وتعطي نضارة للبشرة.

لكن الخصائص القابض الطبيعية لماء الورد إلى جانب خصائصه المغذية والمرطبة هي طريقة رائعة لإزالة المكياج بلطف وفعالية دون أن تكون قاسية جدًا على بشرتك.

فوائد ماء الورد للبشرة

فوائد ماء الورد للشعر

يحتوي ماء الورد على مضادات الأكسدة التي تضيف للشعر لمعانا جذابا دون الحاجة إلى تكاليف باهظة.

1- غسول للشعر

يساعد استخدام ماء الورد كشطف نهائي للشعر على توفير تأثير ترطيب عميق ويعطيه لمعانًا طبيعيًا والتخلص من الزيوت الضارة به نهائيا.

2- تقليل جفاف الشعر

إذا كان شعرك مجعدًا وجافًا، فأنت بحاجة إلى استخدام ماء الورد لترطيب فروة رأسك، وتهدئة آثار الحرارة والتلوث.

3- نمو الشعر

تعمل الفيتامينات A و B3 و C و E الموجودة في ماء الورد على تعزيز نمو شعرك من خلال تغذية فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر.

4- التخلص من قشرة الشعر

إذا كنت قد جربت العديد من أنواع الشامبو والعلاجات المضادة للقشرة دون جدوى، فعليك البدء في استخدام ماء الورد فإنه فعال ورخيص الثمن، من خلال نقع بذور الحلبة في ماء الورد لمدة 4-5 ساعات وطحنها حتى تصبح عجينة، ضعيه على فروة رأسك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، اغسليه بشامبو خفيف وماء فاتر.

فوائد ماء الورد

وصفة الجلسرين وماء الورد للشعر الجاف

امزج أجزاء متساوية من ماء الورد والجلسرين وقم بتدليك فروة رأسك وشعرك بالسائل، يمكنك شطفه بشامبو لطيف بعد تركه لمدة نصف ساعة، يمكنك أيضًا استخدام زجاجة رذاذ للشعر، لرج المكونات وتطبيق الخليط بشكل فعال.

فوائد ماء الورد للشعر

ماسك الخل والبيض وماء الورد للشعر

يمكنك صنع شامبو منزلي عن طريق خلط 3 بيضات مخفوقة مع نصف كوب من ماء الورد، ضعيه على شعرك وفروة رأسك واتركيه لمدة 30 دقيقة، اغسلي بماء فاتر وشامبو خفيف.

استخدامات ماء الورد

فوائد ماء الورد على الصحة

فوائد ماء الورد غير مقصورة فقط على البشرة والشعر بل إنها أيضا ساحرة في علاج بعض الأمراض، يمكنك التعرف على فوائد ماء الورد على الصحة بشكل عام خلال السطور التالية.

1- علاج التهابات الحلق

تعمل ماء الورد على تخفيف التهابات الحلق خاصة في فصل الشتاء، وذلك عن طريقة إضافة بضع قطرات من ماء الورد إلى مشروبك المفضل لتخفيف إجهاد الرئة، وفتح الممرات الهوائية وتهدئة التهاب الحلق.

2- علاج للالتهابات الخفيفة

تعمل خصائص ماء الورد المطهرة والمضادة للبكتيريا على التئام الجروح أو الندبات أو الحروق، ويمكن أن يساعد الاستخدام اليومي في تسريع عملية الشفاء وتنظيف أي عدوى باقية، يمكن أيضًا استخدام ماء الورد لعلاج مشاكل العين مثل التهاب الملتحمة وجفاف العين وإعتام عدسة العين.

3- تحسين المزاج

يمكن أن تساعدك خصائص ماء الورد المضادة للاكتئاب والقلق والمسكنات على الاسترخاء والتخلص من التوتر، حيث وجدت دراسة أن شم ماء الورد يمكن أن يقلل من القلق ويرسل إشارات مهدئة إلى الدماغ.

4- النوم بشكل أفضل

يمكن لماء الورد أن يساعدك على النوم بسهولة، حيث أوضح مدرب علوم النوم المعتمد لـ Healthline أن العصب الشمي الموجود داخل رأسك والمسؤول عن حاسة الشم لديك يرسل إشارات إلى جزء الدماغ الذي يتحكم في مزاجك وعواطفك ونومك.

5- تخفيف الصداع

يمكن أن تساعد تأثيرات ماء الورد في التخلص من التوتر في تهدئة أي صداع مزعج، فقط نقع منشفة في ماء الورد، وقم بتدفئتها في الميكروويف واضغط بالمنشفة على رأسك لمدة 45 دقيقة.

6- تحسين الهضم

تشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة العالية الموجودة في ماء الورد يمكن أن تساعد في تخفيف أي إزعاج وتعمل كملين خفيف، اشرب بعض ماء الورد واتركه يخفف أي انتفاخ أو إمساك أو أي مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

7- تحسين صحة الفم

يمكن أيضًا استخدام منتج الجمال الطبيعي كبديل رائع لغسول الفم، حيث تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في تقوية اللثة وتحسين صحة الفم بشكل عام، يمكن أن يقلل أيضًا من أي آلام ناتجة عن القرحة أو قرح الفم أو مشاكل الأسنان الأخرى، تمضمض في فمك يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

فوائد ماء الورد للعين

هل يمكن استخدام ماء الورد يوميا ؟

أفادت التقارير أن بإمكانك استخدام ماء الورد يوميا حيث يعمل ماء الورد بمثابة تونر طبيعي، وأفضل ما في ماء الورد هو أنه يعمل عادة مع أنواع البشرة، وبالتالي فهو آمن تمامًا لاستخدامه يوميًا.

مصدر المعلومات

purewow

urbancompany