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أقوى وصفة لعلاج حب الشباب

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:36 م
اسماء محمد
تعد وصفة ماء الورد وخل التفاح من أقوى الوصفات التي تعمل على علاج حب الشباب فيمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، وكلاهما يساعد في السيطرة على حب الشباب ويترك بشرتك نظيفة وصحية. 


عرض موقع "بولد سكاى" طريقة عمل أقوى وصفة لعلاج حب الشباب وتنظيف آثاره من البشرة.




مكونات وصفة :
نصف كوب ماء ورد 
2 ملعقة صغيرة خل التفاح 


طريقة استخدام الوصفة:
اغسلي وجهك بمنظف لطيف واتركيه حتى يجف. 
خففي خل التفاح عن طريق إضافته إلى كوب ماء الورد. 
استخدمي كرة قطنية لوضع الخليط على وجهك. اتركيه يجف تمامًا. 
أنهِيه بطبقة من المرطب. استخدمي هذا العلاج مرتين في الأسبوع حتى يهدأ حب الشباب.
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