بديلاً لـ الكيراتين.. فوائد ماء الورد للشعر غير متوقعة تعرفي كيف تستخدميه

فوائد ماء الورد للعناية بالشعر غير متوقعة فهو يساعد على إصلاح الشعر التالف ويمكنك تضمينه بسهولة في نظام العناية بالشعر يوميًا أو أسبوعيًا والأهم من ذلك أنه طبيعي تمامًا وتكلفته قليلة على عكس منتجات العناية بالشعر التجارية باهظة الثمن التي يتم غمرها بالمواد الكيميائية الضارة التي تسبب أضرارًا أكثر من نفعها.





فوائد ماء الورد للشعر والبشرة





فوائد ماء الورد للشعر والبشرة غير متوقعة فيمكنك دمج ماء الورد مع جل الصبار معًا لمقاومة الشعر الجاف والمجعد فقط وادهنى هذا المزيج في جميع أنحاء فروة رأسك وفي النهاية قومى بتغطية رأسك بغطاء دش لمدة ساعة تقريبًا وحاولى تطبيق هذا المزيج مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج طويلة الأجل.





فوائد ماء الورد للشعر الجاف





ويمكن استخدام ماء الورد بعد الإستحمام مع العسل للتخلص من تجاعيد الشعر وتركه لمدة 40 دقيقة قبل شطفه بالماء.

على الجانب الآخر يمكنك تدليك ماء الوردبزيت فيتامين هـ وقومى باستخراج زيت 2-3 كبسولات من فيتامين (ه) وقم بخلطها مع 4-5 قطرات من ماء الورد ثم دلكي هذا المزيج بلطف على فروة رأسك فهى تحافظ على فروة الرأس رطبة وتمنع حكة فروة الرأس أو قشرة الرأس وحاول تطبيقه مرة واحدة في الأسبوع للحصول على روتين مناسب للعناية بالشعر..





يحتوى ماء الورد على العديد من الخصائص المفيدة قد تجعله مفيدًا للشعر وفروة الرأس فيساعد ما الورد على تقليل الزيوت والقشرة كما انه له خصائص مضادة للالتهابات، الأمر الذي قد يجعل من المفيد لبعض لفروة الرأس، مثل الصدفية و الأكزيما.. على الجانب الآخر تساعد رائحة ماء الورد في رفع مزاجك وتخفيف الصداع





فوائد ماء الورد للشعر بعد الاستحمام





يمكنك شراء ماء الورد الجاهزة أو صنعه بنفسك. إذا كنت تشتري ماء الورد ، فابحث عن مادة لا تحتوي على مواد حافظة إضافية ، مثل الإيثانول.





تشمل طرق استخدام ماء الورد للشعر بسكبه على الشعر بعد شطفه بالشامبو ، أو بعد غسله بالشامبو والتكييف وتركه في شعرك أو شطفه بعد عدة ساعات أو طوال الليل ويمكنك إضافة ماء الورد إلى الشامبو أو البلسم المفضل لديك.





ويمكن لاستخدام ماء الورد على الشعر فى إضافة رائحة عطرة ويمكنك وضع ماء الورد باستخدام مسحات القطن مباشرة على فروة الرأس لتقليل قشرة الرأس والحكة قومى بتدليكها برفق ثم قومى بشطف الشامبو وشطفه كالمعتاد بعد ذلك.





فوائد ماء الورد للشعر وطريقة استخدامه





فوائد ماء الورد عديدة يمكنك استخدامه والتمتع بفوائده من خلال إزالة بتلات الورد بلطف من سيقانها وشطفها تحت الماء الجاري الدافئ في مصفاة ووضع بتلات الورد في إناء كبير وقم بتغطيتها بالماء المقطر ثم غطي الوعاء بغطاء واتركي بتلات الورد على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة وقومى بتخزين ماء الورد في وعاء زجاجي كبير أو عدة في مكان بارد ، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.





على الجانب الآخر تعد واحدة من فوائد ماء الورد التي لا جدال فيها هي رائحتها. حاول تجربة أنواع مختلفة ومجموعات من الورود لمعرفة الروائح التي تفضلها. هناك المئات من أنواع الورود ، وربما الآلاف من الهجينة التي يمكنك الاختيار من بينها.



