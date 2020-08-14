وداعا لحب الشباب.. وصفات طبيعية للعلاج ونتائج مضمونة بدون أدوية.. أهمها ماسك ماء الورد وخل التفاح

- وصفة ماء الورد وخل التفاح خارقة فى علاج الحبوب واثارها

- زيت الشاى طريقة غير تقليدية لعلاج حب الشباب





يعد حب الشباب من أكثر الأشياء التى تؤرق الفتيات والشباب فى سن المراهقة وتشوه مظهرهم خاصة من يعانون من انتشاره فى الوجه بصورة كبيرة مما يقلل من ثقتهم بأنفسهم ويشعرهم بالحرج ويشكل لهم المأساة الكبرى خاصة انها فى بعض الحالات تنتشر فى مساحات واسعة من الوجه.





وفى حين ان هناك العديد من العلاجات الخاصة بحب الشباب فى الصيدليات إلا أن البعض يتخوف من استخدام الكريمات والمستحضرات الصناعية، لذا نقدم لكم 3 وصفات طبيعية لعلاج حب الشباب ذات نتائج مضمونة وفقا لما ذكره موقع " بولد سكاى" .





الوصفة الأولى





تعد وصفة ماء الورد وخل التفاح من أقوى الوصفات التي تعمل على علاج حب الشباب فيمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، وكلاهما يساعد في السيطرة على حب الشباب ويترك بشرتك نظيفة وصحية.





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مكونات الوصفة :





نصف كوب ماء ورد

2 ملعقة صغيرة خل التفاح





طريقة استخدام الوصفة:





اغسلي وجهك بمنظف لطيف واتركيه حتى يجف.

خففي خل التفاح عن طريق إضافته إلى كوب ماء الورد.

استخدمي كرة قطنية لوضع الخليط على وجهك. اتركيه يجف تمامًا.

أنهِيه بطبقة من المرطب. استخدمي هذا العلاج مرتين في الأسبوع حتى يهدأ حب الشباب.





الوصفة الثانية:





طريقة عمل ماسك علاج الحبوب من الكركم واللبن .

مكونات الماسك :

2 ملعقة كبيرة حليب

½ ملعقة صغيرة كركم

كرة قطن

طريقة عمل واستخدام الماسك :





- اخلطي الحليب مع الكركم، باستخدام الكرة القطنية ، ضع خليط الحليب والكركم على المناطق المصابة.

- اتركه لمدة 10 دقائق حتى يجف واشطفيه جيدًا باستخدام الماء العادي.





الوصفة الثالثة:





طريقة عمل ماسك زيت الشاى لعلاج حب الشباب.





مكونات ماسك حب الشباب:

ملعقتان من العسل

عصير نصف تفاحة

5 قطرات زيت شجرة الشاي







طريقة عمل ماسك حب الشباب:

قلبي عصير التفاح مع العسل وزيت شجرة الشاى جيدا.

قومى بوضع الماسك على المنطقة المصابة بحب الشباب فقط.

انتظرى لمدة 30 دقيقة ثم افركه بدون ضغط زائد ثم اشطفه.

كررى الاستخدام يوميا حتى يزول حب الشباب من الوجه.