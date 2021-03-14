لا تستغنى عنه في الصيف.. ماء الورد أفضل مستحضر للعناية بالبشرة

ماء الورد هو أحد أكثر المنتجات التي يتم التقليل من شأنها في نظام العناية ببشرتك. فهو لا يساعدك فقط على الهدوء بعد أن تشعر بالكثير من التوتر ولكنه أيضًا يعد بمثابة انتعاش رائع ، خاصة خلال فصل الصيف. يعمل هذا أيضًا بشكل رائع في محاربة العديد من المشاكل المتعلقة بالجلد مثل التعب والقلق والجفاف.





عندما يصل الصيف ، نعلم أيضًا أنه يأتي مع الكثير من المشكلات المتعلقة ببشرتنا. تشمل بعض هذه الحالات الاحمرار والالتهاب. يقول جويل: "يمكن أن يكون سبب ذلك عدة عوامل مثل رد الفعل التحسسي أو خلل في الجهاز المناعي ، ولكن الحل المؤكد هو ماء الورد".





يساعد ماء الورد في تقليل الاحمرار والالتهاب ويعزز البشرة أيضًا مع الاستخدام المنتظم. يقوم بذلك عن طريق الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجلد والتحكم في الدهون الزائدة والأوساخ.





من خلال تضمين ماء الورد في روتين بشرتك اليومي خلال فصل الصيف ، يمكنك بشكل فعال تقليل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وحب الشباب والبثور. نظرًا لأنه مرطب للغاية ، فإنه يساعد أيضًا في محاربة العلامات المبكرة للتجاعيد والخطوط الدقيقة.



