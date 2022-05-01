أبطال "نجوم السماء" يروون تفاصيل تجربة القفز بالمظلات.. فيديو

استضاف برنامج "نجوم السماء"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، صناع العمل الحقيقيين.

وقال" أحمد عبد الله"، الرئيس التنفيذي، إن رياضة المظلات عرفت في العسكرية، معقبا "العالم عرف رياضة المظلات بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأت تنتشر في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي".

وأشار إلى أن "رياضة المظلات دخلت مصر في أول الثمانينيات، وحاليا مصر أصبح لها مكانة كبيرة في هذا المجال"، موضحا: "هذه الرياضة تعتبر نوع جديد من الرياضات غير التقليدية".

وتابع: "الرياضات الجوية لها أفرع كثيرة، وبعد عدة أحداث ظهرت فيها هذه الرياضة، نجد أننا في حاجه للدخول في هذه الرياضة، وستلقى اهتمام كبير من قبل قاعدة كبيرة من الشعب المصري".

وأوضح الكابتن أحمد عادل، طيار، "اقوم باستخدام طائرة حديثة، وهناك تدريب مختص"، مضيفا: "كان هناك مدرب من ألمانيا قام بتدريبنا على تشغيل الطائرات الخاصة بالمظلات".

وأشار إلى أن "الطائرات الخاصة بالمظلات لها نظام معين في التشغيل، وهي مجهزة عالميا للنزول في أي مكان".

ولفت المهندس أحمد ماهر، إلى أنهم يقومون بفحص الطائرة بشكل دوري قبل عمليات القفز، موضحا: "طائرة القفز مختلفة عن الطائرات العادية لأنها مجهزة بشكل خاص ليتم من خلالها الاسقاط عن طريق فتح الباب للقفز من الطائرة".

