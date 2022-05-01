عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبطال "نجوم السماء" يروون تفاصيل تجربة القفز بالمظلات.. فيديو

احمد عبدالله
احمد عبدالله

استضاف برنامج "نجوم السماء"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، صناع العمل الحقيقيين.

وقال" أحمد عبد الله"، الرئيس التنفيذي، إن رياضة المظلات عرفت في العسكرية، معقبا "العالم عرف رياضة المظلات بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأت تنتشر في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي".

وأشار إلى أن "رياضة المظلات دخلت مصر في أول الثمانينيات، وحاليا مصر أصبح لها مكانة كبيرة في هذا المجال"، موضحا: "هذه الرياضة تعتبر نوع جديد من الرياضات غير التقليدية".

وتابع: "الرياضات الجوية لها أفرع كثيرة، وبعد عدة أحداث ظهرت فيها هذه الرياضة، نجد أننا في حاجه للدخول في هذه الرياضة، وستلقى اهتمام كبير من قبل قاعدة كبيرة من الشعب المصري".

وأوضح الكابتن أحمد عادل، طيار، "اقوم باستخدام  طائرة حديثة، وهناك تدريب مختص"، مضيفا: "كان هناك مدرب من ألمانيا قام بتدريبنا على تشغيل الطائرات الخاصة بالمظلات".

وأشار إلى أن "الطائرات الخاصة بالمظلات لها نظام معين في التشغيل، وهي مجهزة عالميا للنزول في أي مكان".

ولفت المهندس أحمد ماهر، إلى أنهم يقومون بفحص الطائرة بشكل دوري قبل عمليات القفز، موضحا: "طائرة القفز مختلفة عن الطائرات العادية لأنها مجهزة بشكل خاص ليتم من خلالها الاسقاط عن  طريق فتح الباب للقفز من الطائرة".
 

الطائرات الحرب العالمية الثانية برنامج نجوم السماء نجوم السماء العالمية الثانية الطائرات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

كيف كان يودع النبي شهر رمضان؟.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

ميدو : أوافق على تدريب الإسماعيلي حتى لو هبط للدرجة الثانية

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة.. متى تبدأ وصيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2022

دعاء نهاية رمضان .. كلمات لطلب مغفرة الذنوب والعتق من النار

ترشيحاتنا

مدبولي يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر

ياسمين صبري تتعاقد على الشادر وتلعب لأول مرة دور بنت شعبية.. خاص

الميكانيكى بيقولك .. ما يمكن فعله قبل شراء سيارة مستعملة

بمناسبة عيد العمال .. شوقي: نهتم بتدريس أهمية العمل في المناهج

تونس تعلن إعداد دستور جديد وتنظيم استفتاء عام عليه في 25 يوليو

إيطاليا واليونان تخففان قيود كوفيد -19 قبل ذروة موسم السياحة في أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل توبة الحلقة الأخيرة.. مقتل توبة على يد رجال زعيم المافيا

الكبير أوي الحلقة الأخيرة .. فزاع يطلق النار على "أوس أوس"| صور

الكبير أوي يكتسح «الكوميديا».. كيف حقق أحمد مكي نجاحا ساحقا بأهل المزاريطة؟

بسبب الديون.. مذيعة BBC تعلن حبس رئيس الوزراء البريطاني بالخطأ

فيديو

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

من أمام الكعبة.. أحدث ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد عودتهما "فيديوجراف"

سأبيع الكوكايين.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا بعد إتمام الاستحواذ على تويتر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ