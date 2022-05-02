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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو سعد تريند رقم واحد بعد مشهد مقتله في "توبة"

مسلسل توبة
مسلسل توبة

تصدر النجم عمرو سعد، ومسلسل توبة تريند رقم واحد بهاشتاج الاول عمرو سعد وآخر “توبة مات” وذلك عقب مشهد قتل عمرو سعد  ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل توبة.

وتأثر الجمهور بهذا الحدث وأصبحوا ينعون “توبة” علي مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا حزنهم الشديد على وفاة توبة ضمن الأحداث.

وتفاعل الجمهور مع مسلسل توبة، وتحديدا الإيفيهات والجمل التي يتناولها الفنان عمرو سعد خلال حواره في المسلسل، حيث استخدم على اللافتات الخاصة بالمحال وعلى العربات.

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ومن بعض الجمل التي تداولها الجمهور: "قاطعنا مع الشمال نهائي وفضينا مجاله"، و"ربنا يخليني ليا"، وغيرهم من الجمل والإفيهات التي يستخدمها عمرو سعد.

ومسلسل توبة يضم عدد كبير من النجوم أبرزهم: عمرو سعد، أسماء أبو اليزيد، صبا مبارك، ماجد المصري، حسن أبو الروس، انتصار وغيرهم نخبة من النجوم ومن إخراج أحمد صالح.

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