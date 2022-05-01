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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صبا مبارك تكشف عن صعوبات مسلسل توبة| خاص

صبا مبارك
صبا مبارك

كشفت الفنانة ريم مصطفى عن الصعوبات التي واجهتها في مسلسل توبة الذي يعرض في موسم رمضان الحالي.


وقالت"صبا" في تصريحات ل"صدى البلد":تقديم شخصية فتاة شعبية للمرة الأولى هو تحدى كبير بالتأكيد، لا أعتقد أن هناك أي صعوبات ولكنه تحدى في فهم الشخصية والتحضير لها للخروج بأفضل شكل.

وكانت قد كشفت الفنانة صبا مبارك كواليس تحضيرها لشخصية فتاة شعبية بمسلسل توبة الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي 2022.

وقالت":استغرق الأمر الكثير من المجهود والتحضير لأنها المرة الأولى التي أؤدي فيها شخصية فتاة شعبية، لذلك كان علي أن أتعرف على شكل الحياة في الأحياء الشعبية والتواصل مع عدد من سكانها حتى أتمكن من فهم عقليتهم ونظرتهم للأمور وتعاملهم مع المواقف الصعبة حتى أتمكن من تجسيد شخصية إحسان بشكل يقنع المشاهد.

صبا مبارك: حرصت على مشاهدة النسخة الأصلية من "سوتس" لأقدم شخصية مختلفة

صبا مبارك تكشف تفاصيل تحضيرها لشخصية فتاة شعبية في توبة| خاص

شهدت الحلقة 26 من"  مسلسل توبة "، اتفاقا يجمع "توبة" - عمرو سعد، و"طارق بك" تاجر المخدرات، على رفع حمايته عن شقيقه "إبراهيم الدباح" - محمد دياب، مقابل رد بضاعته التي استولى عليها، ويضطر تاجر المخدرات لقبول عرضه.

وتتوالي الأحداث، بإرسال "توبة" البضاعة إلى "طارق بك" وعند وصولها يقوم بإبلاغ شرطة مكافحة المخدرات عن مكان البضاعة وميعاد تسليمها، وتقوم الشرطة بالقبض على تاجر المخدرات ورجاله أثناء استلام البضاعة.

يشارك في بطولة مسلسل "توبة" بجانب النجم عمرو سعد، مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم أسماء أبواليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبدالعظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، إخراج أحمد صالح.

عمرو سعد محمد لطفي مكافحة المخدرات ريم مصطفي ماجد المصري

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