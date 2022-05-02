يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 2 مايو 2022، 1 شوال 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 2 مايو، 1 شوال أول أيام عيد الفطر المبارك 1443 هجرية:
مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر : 3:36 ص
الشروق : 5:11 ص
صلاة العيد : 5:36 ص
صلاة الظهر : 11:52 ص
صلاة العصر : 3:29 م
صلاة المغرب : 6:33 م
صلاة العِشاء : 7:58 م
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مواقيت الصلاة في الجيزة
صلاة الفجر : 3:37 ص
الشروق : 5:12 ص
صلاة العيد : 5:37 ص
صلاة الظهر : 11:52 ص
صلاة العصر : 3:29 م
صلاة المغرب : 6:33 م
صلاة العِشاء : 7:58 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجْر: 3:38 ص
الشروق: 5:15 ص
صلاة العيد : 5:40 ص
صلاة الظُّهْر : 11:57 ص
صلاة العَصر : 3:36 م
صلاة المَغرب: 6:40 م
صلاة العِشاء : 8:06 م
مواقيت الصلاة في جنوب سيناء
الفجْر: 3:27 ص
الشروق: 5:01 ص
صلاة العيد : 5:30 ص
الظُّهْر: 11:40 ص
العَصر: 3:16 م
المَغرب: 6:20 م
العِشاء: 7:44 م
مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 3:44 ص
الشروق: 5:16 ص
صلاة العيد : 5:41 ص
الظُّهْر : 11:52 ص
العَصر: 3:24 م
المَغرب: 6:29 م
العِشاء : 7:50 م
مواقيت الصلاة في أسوان
الفجْر : 3:45 ص
الشروق: 5:13 ص
صلاة العيد : 5:46 ص
الظُّهْر : 11:45 م
العَصر: 3:12 م
المَغرب: 6:18 م
العِشاء : 7:36 م