يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 2 مايو 2022، 1 شوال 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.



مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 2 مايو، 1 شوال أول أيام عيد الفطر المبارك 1443 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر : 3:36 ص

الشروق : 5:11 ص

صلاة العيد : 5:36 ص

صلاة الظهر : 11:52 ص

صلاة العصر : 3:29 م

صلاة المغرب : 6:33 م

صلاة العِشاء : 7:58 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر : 3:37 ص

الشروق : 5:12 ص

صلاة العيد : 5:37 ص

صلاة الظهر : 11:52 ص

صلاة العصر : 3:29 م

صلاة المغرب : 6:33 م

صلاة العِشاء : 7:58 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر: 3:38 ص

الشروق: 5:15 ص

صلاة العيد : 5:40 ص

صلاة الظُّهْر : 11:57 ص

صلاة العَصر : 3:36 م

صلاة المَغرب: 6:40 م

صلاة العِشاء : 8:06 م

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 3:27 ص

الشروق: 5:01 ص

صلاة العيد : 5:30 ص

الظُّهْر: 11:40 ص

العَصر: 3:16 م

المَغرب: 6:20 م

العِشاء: 7:44 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 3:44 ص

الشروق: 5:16 ص

صلاة العيد : 5:41 ص

الظُّهْر : 11:52 ص

العَصر: 3:24 م

المَغرب: 6:29 م

العِشاء : 7:50 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 3:45 ص

الشروق: 5:13 ص

صلاة العيد : 5:46 ص

الظُّهْر : 11:45 م

العَصر: 3:12 م

المَغرب: 6:18 م

العِشاء : 7:36 م