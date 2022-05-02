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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

الصلاة
الصلاة

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 2 مايو 2022، 1 شوال 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.


مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 2 مايو، 1 شوال أول أيام عيد الفطر المبارك  1443 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة 

صلاة الفجر : 3:36 ص
الشروق     : 5:11 ص

صلاة العيد : 5:36 ص

صلاة الظهر : 11:52 ص
صلاة العصر : 3:29 م
صلاة المغرب : 6:33 م
صلاة العِشاء : 7:58 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة   

صلاة الفجر : 3:37 ص
الشروق     : 5:12 ص

صلاة العيد : 5:37 ص

صلاة الظهر : 11:52 ص
صلاة العصر : 3:29 م
صلاة المغرب : 6:33 م
صلاة العِشاء : 7:58 م

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

صلاة الفجْر: 3:38 ص
الشروق: 5:15 ص
صلاة العيد : 5:40 ص

صلاة الظُّهْر : 11:57 ص
صلاة العَصر : 3:36 م
صلاة المَغرب: 6:40 م
صلاة العِشاء : 8:06 م

 

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 3:27 ص
الشروق: 5:01 ص
صلاة العيد : 5:30 ص
الظُّهْر: 11:40 ص
العَصر: 3:16 م
المَغرب: 6:20 م
العِشاء: 7:44 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 3:44 ص
الشروق: 5:16 ص
صلاة العيد : 5:41 ص
الظُّهْر : 11:52 ص
العَصر: 3:24 م
المَغرب: 6:29 م
العِشاء : 7:50 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 3:45 ص
الشروق: 5:13 ص
صلاة العيد : 5:46 ص
الظُّهْر : 11:45 م
العَصر: 3:12 م
المَغرب: 6:18 م
العِشاء : 7:36 م

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