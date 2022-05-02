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مرأة

طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب

صدى البلد


 


 

قدمت الشيف سارة عبد السلام  عبر صفحتها الرسمية على موقعالتواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب.


 

مقادير الغريبة الناعمة بالكوب..


 

4 أكواب من الدقيق


 

كوب من السكر الناعم


 

2 كوب من السمن


 

مكسرات للتزيين


 

بياض بيضة


 

ملعقة صغيرة من الفانيليا


 

رشة من الملح


 

طريقة تحضير الغريبة الناعمة بالكوب


 

- نخفق السمن جيداً حتى يتغير لونها إلى الأبيض.


 

- يضاف السكر مع الاستمرار بالخفق حتى يمتزجا جيداً.


 

- نضع الدقيق بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة هشة ومتماسكة.


 

- يضاف إليها بياض البيض، ويقلب مع العجين حتى نحصل على عجينة.


 

- يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم مع الضغط عليها من المنتصف، ويوضع بها القليل من الفستق المجروش.


 

- ويكرر هذا مع بقية العجينة حتى ننتهي من الكمية.


 

-ترص في الصينية وتوضع بالفرن المتوسط الحرارة على درجة 180 لمدة لا تقل عن ربع ساعة ودون أن يتغير لونها.


 

- تترك حتى تبرد تمام وترص فى طبق التقديم.


 

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