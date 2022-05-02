







قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر صفحتها الرسمية على موقعالتواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب.





مقادير الغريبة الناعمة بالكوب..





4 أكواب من الدقيق





كوب من السكر الناعم





2 كوب من السمن





مكسرات للتزيين





بياض بيضة





ملعقة صغيرة من الفانيليا





رشة من الملح





طريقة تحضير الغريبة الناعمة بالكوب





- نخفق السمن جيداً حتى يتغير لونها إلى الأبيض.





- يضاف السكر مع الاستمرار بالخفق حتى يمتزجا جيداً.





- نضع الدقيق بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة هشة ومتماسكة.





- يضاف إليها بياض البيض، ويقلب مع العجين حتى نحصل على عجينة.





- يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم مع الضغط عليها من المنتصف، ويوضع بها القليل من الفستق المجروش.





- ويكرر هذا مع بقية العجينة حتى ننتهي من الكمية.





-ترص في الصينية وتوضع بالفرن المتوسط الحرارة على درجة 180 لمدة لا تقل عن ربع ساعة ودون أن يتغير لونها.





- تترك حتى تبرد تمام وترص فى طبق التقديم.



