قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر صفحتها الرسمية على موقعالتواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب.
مقادير الغريبة الناعمة بالكوب..
4 أكواب من الدقيق
كوب من السكر الناعم
2 كوب من السمن
مكسرات للتزيين
بياض بيضة
ملعقة صغيرة من الفانيليا
رشة من الملح
طريقة تحضير الغريبة الناعمة بالكوب
- نخفق السمن جيداً حتى يتغير لونها إلى الأبيض.
- يضاف السكر مع الاستمرار بالخفق حتى يمتزجا جيداً.
- نضع الدقيق بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة هشة ومتماسكة.
- يضاف إليها بياض البيض، ويقلب مع العجين حتى نحصل على عجينة.
- يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم مع الضغط عليها من المنتصف، ويوضع بها القليل من الفستق المجروش.
- ويكرر هذا مع بقية العجينة حتى ننتهي من الكمية.
-ترص في الصينية وتوضع بالفرن المتوسط الحرارة على درجة 180 لمدة لا تقل عن ربع ساعة ودون أن يتغير لونها.
- تترك حتى تبرد تمام وترص فى طبق التقديم.