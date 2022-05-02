مصر تحتفي بيوم الجائزة.. الرئيس يشهد صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوي.. حديث جانبي مع "الطيب" ومؤازرة لأبناء الشهداء.. وخطيب الأوقاف: أهل الله قلوبهم طاهرة ومجالسهم بذكر الله عامرة

مصر تحتفي بـ يوم الجائزة

الرئيس يشهد صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع

خطيب الأوقاف: أهل الله قلوبهم طاهرة ومجالسهم بذكر الله عامرة

عبد الباري : علينا الاستمرار وعدم الاستماع إلى النفس الآمارة بالسوء والشيطان

إمام العيد: رمضان عملنا جبر الخواطر والبر والإحسان والصفح

أدى المسلمون في كافة أرجاء الجمهورية صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في جميع المساجد الجامعة والكبرى ونحو 600 ساحة، حسبما أعلنت وزارة الأوقاف.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولفيف من القيادات السياسية والدينية، من بينهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، شعائر صلاة العيد من مسجد المشير محمد سيد طنطاوي بالتجمع، وسط حضور لأبناء الشهداء.

وبدأت شعائر صلاة العيد بتلاوة قرآنية مباركة للشيخ أحمد تميم المراغي، وخطيبا الدكتور السيد عبدالباري من قيادات وزارة الأوقاف.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثاً جانبياً مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعد الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، داخل مسجد المشير طنطاوي.



رمضان عملنا جبر الخواطر

وقال الدكتور السيد عبدالباري من قيادات وزارة الأوقاف وخطيب العيد، إن شهر رمضان عملنا جبر الخواطر والبر والإحسان والصفح.

وقال خلال خطبة صلاة العيد من رحاب مسجد المشير طنطاوي بالتجمع في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: أهل الله قلوبهم طاهرة ومجالسهم بذكر الله عامرة، وعلينا الاستمرار وعدم الاستماع إلى النفس الآمارة بالسوء والشيطان، وأن نكون أهل بر وصلة وإحسان وأن نكون أصحاب سمو ولا تستطيع أن تعيش وحدك فى الدنيا بدون أهل وأخوات.

ولفت إلى أن أيام شهر رمضان المبارك قد مرت بكل خير وسلام، وها هي شمس أول أيام عيد الفطر المبارك، مضيفاً : "سبحان من نور أيامنا بأيام مختلفة فمن استفاد بأيام رمضان هو من فاز بالتضرع إلى الله ووصل للحمد والرضا.

وأكمل: العفو اسم من اسماء الله تبارك وتعالى، وهو صفة من صفاته العلى ولا يتعلق العبد بهذا الاسم والصفة إلا إذا تخلق، مشيرا إلى أن الله وجه نبيه إلى هذا الخلق فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، مؤكدا على أن التوجيه الإلهي يقتضي أن يأخذ النبي من أخلاقهم وأعرافهم ما يوافق الشرع والفطرة السليمة، فالناس طرائق قددا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، مختتما: "ختامنا شهر رمضان المعظم بالابتهال والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وعلينا العفو والتخلق بالإخلاق الحميدة".

سمّاه رسول الله ﷺ بيوم الجائزة

فيما قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال خطبة عيد الفطر التي أعاد نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن يوم العيد سمّاه رسول الله ﷺ بيوم الجائزة، فيه يفرح المسلم فرحتان: فرحة لإتمام صيامه، وقيامه، وعبادته، وركوعه، وسجوده، وقراءته، ودعائه، وذكره مع ربه في شهرٍ كريم أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن، وجعله خير شهرٍ في السنة، فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر، نزل فيها كتاب الله على قلب رسوله الكريم هدايةً للعالمين، يفرح بلقاء ربه، وبعفوه سبحانه وتعالى، وبثوابه الجزيل، والنبي ﷺ جعل من مكونات عقل المسلم السرور، والسعادة، والحبور، والفرح جزءٌ لا يتجزأ من شخصيته، ونفسيته، وعقليته بخلاف أولئك الذين ظنوا أن الكآبة هي جزءٌ من الإسلام، والإسلام برئٌ من هذا.

وتابع: علمنا رسول الله ﷺ، وعلم الناس والبشرية جمعاء كيف تكون مسرورًا فرحًا بنعمة الله سبحانه وتعالى {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا} السرور والفرح جزءٌ لا يتجزأ من حياة المسلم، نرى رسول الله ﷺ في هذا السرور وهذا الفرح يحب الطيب، والرائحة الطيبة، ويحب الريحان، وتقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: «كنت أطيّب رسول الله ﷺ حتى أرى وميص الطيب في جسده» أي لمعة الطيب في جسده الشريف ﷺ.

ضوابط صلاة العيد

أعلنت وزارة الأوقاف، تفاصيل استعداداتها لـ صلاة عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أنه عملا على إدخال الفرحة والبهجة على الناس في عيد الفطر المبارك، وفي إطار التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية فإنه يجرى الإعداد من خلال المديريات الإقليمية لتجهيز أكثر من ستمائة ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك ، إضافة إلى إقامتها بجميع المساجد الكبرى والجامعة وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد.

صلاة العيد

وأوضحت الأوقاف في بيانها ضوابط صلاة عيد الفطر أنه تم السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم ، والتوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات.



وأكدت الأوقاف على أن مديريات الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد، سواء بالمساجد، أم بالساحات الملحقة بها، في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة وليس لأحد من الناس أن يفتئت على سلطة الدولة في ذلك لا شرعًا ولا قانونًا، مبينة أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يجوز أداؤها بالمساجد أو بالساحات المعدة المهيئة لذلك التي يحددها ولي الأمر أو من ينوب عنه نيابة شرعية وقانونية وفق ما تقتضيه المصلحة المعتبرة التي يقدرها ولي الأمر أو من ينوب عنه ، ومن فاتته صلاة عيد الفطر جماعة أو حبس عنها لعذر جاز له أن يصليها منفردًا حيث كان ، في بيته ، أو حقله ، أو محل عمله أيا كان.

وشددت الأوقاف على أن صلاة العيد في المسجد الجامع لا تقل أجرًا ولا ثوابًا عن صلاتها في الخلاء، وقد ذكر الإمام الشافعي (رحمه الله) في كتابه الأم أنه : "إن عُمِّرَ بلدٌ فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه ، وإن خرجوا فلا بأس"، بل لقد ذهب الإمام النووي (رحمه الله) في شرحه على صحيح مسلم إلى أن صلاة العيد أفضل في المسجد إذا اتسع ، وقال في كتابه المجموع: "وإن اتسع المسجد ولم يكن عذر فوجهان أصحهما أن صلاتها في المسجد أفضل"، فالأمر في صلاة العيد على السعة ، وفق ما تقتضيه المصالح المعتبرة.