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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات مسربة لنموذج أولي من "فيات أبارث 500e" الكهربائية

فيات 500e
فيات 500e

أكدت شركة "أبارث" الشهر الماضي أن سيارة  فيات  500e الكهربائية قادمة وبالفعل تم رصد نموذج أولي جديد بدون غطاء تمويهي للسيارة المكهربة الجديدة سرعان ما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

فيات 500e

في حين بدا أن سيارة الاختبار هي سيارة  فيات  500e النموذجية بشاراتها وغيرها من تفاصيل التصميم التي تميزها بقوة، فقد أظهرت ورقة على النافذة الخلفية تفيد بمعلومات جديدة، على الورقة مكتوب "332 BEV ABARTH M 001." أي أبارث الكهربائية، كما أن رقم "332" يظهر بقوة أنها كود رمزي، بينما يخبرنا "M 001" أنه بالفعل أنها نموذج أولي.

فيات 500e

لا توجد الكثير من التفاصيل حول المعلومات التقنية والفنية التي ستأتي في أبارث الكهربائية،  باستثناء حقيقة أن رئيس "أبارث" ، أوليفر فرانسوا هو الذي أكد في مقابلات سابقة له على إصدار فيات أبارث الكهربائية بالكامل، وأن  السيارة 500e المعدلة قيد التطوير بالفعل وأن الاختبارات النهائية جارية ، ومن المقرر إطلاق السيارة العام المقبل.

فيات 500e

أضاف فرانسوا أن مجتمع ومحبي العلامة التجارية Abarth لعبوا دورًا مهمًا و رئيسيا في عملية تطوير  فيات  أبارث 500e الكهربائية - من خلال قوة وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل مع الجمهور. ومع ذلك ، أضاف الفرنسي أن أبارث 500e "أكثر تعقيدًا مما كنت أعتقد". وأكد كذلك أن السيارة الهاتشباك الكهربائية الساخنة تأتي بحزمة من التحسينات من ضمنها إعادة ضبط نظام التعليق والفرامل ، وهي أشياء متوقعة.

 

على الرغم من عدم وجود تفاصيل الأداء الرسمية في هذه المرحلة ، ذكرت عدة  تقارير متداولة في مواقع أخبار السيارات أن فيات 500e الهاتشباك ستكون قادرة على التسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال حوالي  7.0 ثوانٍ ، بينما تبلغ سرعتها القصوى  100 ميل في الساعة (160 كم / ساعة).

 

هذه الأرقام مجرد تكهنات وليست رسمية لكن على الأرجح ستكون أرقام الأداء ومجموعة النقل معروفة في أواخر العام الحالي.

ابارث فيات فيات 500E Abarth فيات أبارث 500e

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