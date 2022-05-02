المعديات النيلية والكورنيش.. طقوس الدمايطة للتنزه أول أيام العيد

توافد الآلاف من المواطنين من أبناء محافظة دمياط على كورنيش النيل بمدينة دمياط للاحتفال بأول ايام عيد الفطر المبارك عقب أداء صلاه العيد وذلك للانتهاء بطول الكورنيش خاصه الأطفال.

اعتاد الدمايطة على التوجه إلى كورنيش النيل بدمياط للتنزه أول أيام العيد خاصة بعد أن تم تطوير الكورنيش منذ أشهر قليلة وأصبح من أهم المزارات التى يحرص عليها الدمايطة للتنزه في المناسبات العامة.

وإعداد الدمايطة ركوب التعديات النيلية لتنقلهم إلى البر الغربي اتجاه طريق راس البر في رحله نيليه للتنزه خاصة الأسر الدمياطية.

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