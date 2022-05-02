علاقة غير شرعية مع شباب.. تفاصيل مناظرة النيابة لجثة فتاة قتلها والدها بالوراق

كشفت مناظرة نيابة الوراق، اليوم، لجثة فتاة لقيت مصرعها علي يد والدها عقب اكتشافه علاقة غير شرعية مع أحد الشباب بالمنطقة عن وجود جروح في يديها وقدميها بالإضافة بوجود آثار لخنق حول رقبة المجني عليها.

وكان قسم شرطة الوراق تلقي بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة فتاة داخل شقتها بمنطقة عزبة المفتي بدائرة القسم وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور علي جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها مكبلة اليدين والقدمين وبها آثار خنق بالرقبة تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة وتم التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الجريمة لتحديد المترددين علي الشقة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد الفتاة عقب اكتشافه أن ابنته علي علاقة غير شرعية مع أحد الشباب في المنطقة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة " غسلت عاري بإيدي، وتم تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.