رأس البر تستقبل روادها بالورود و"البلالين" في أول أيام عيد الفطر |صور

محافظة دمياط

استقبلت منذ صباح اليوم، مدينة رأس البر منذ صباح اليوم ، زوارها من أبناء محافظة دمياط وأيضا عدد من المحافظات المجاورة لها، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك واستقبل مجلس المدينة رواد المصيف بالورود والبلالين، ابتهاجا بعيد الفطر.

واستعدت المدينة لاستقبال الزوار بكافة الاستعدادات اللازمة حسب ما أعلن وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة رأس البر ، حيث أكد ان المدينة قد استعدت لاستقبال روادها.

تم تركيب عدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ والإنقاذ ، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال اجازة عيد الفطر

واضاف بأن عمال النضافة قاموا بتنظيف الحدائق العامة وتكثيف عمال النظافة فى فترة إجازة العيد

وتم التنسيق مع رجال المرور لتنظيم الحركة المرورية خاصة فى شارع بورسعيد، ومنطقة جامع الرحمة، لأهمية هذه المنطقة التى تستقبل آلاف السيارات يوميا.

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