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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلع القميص|شبانة: تصرف الجزيري بلقاء المصري وارد يكلّف الزمالك الغياب عن المباريات

فيريرا
فيريرا

كشف الإعلامي محمد شبانة، سر الخلاف داخل الزمالك حول معاقبة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق بسبب ما بدر منه في مباراة المصري البورسعيدي ببطولة الدوري بسبب خلع قميص الفريق بعد إحرازه الهدف الثاني وحصوله على إنذار.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، إدارة الكرة بالزمالك قررت فرض غرامة مالية على اللاعب واستند أمير مرتضى المشرف العام على اللائحة الموجودة بمعاقبة أي لاعب حال الحصول على إنذار بدون داعي سواء كان لخلع القميص أو الاعتراض بدون سبب لأنه سيكلف الفريق بذلك الغياب عن أي مباراة وفقدان خدماته حال تراكم البطاقات.

وأضاف شبانة، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك لم يطلب معاقبة اللاعب كما تردد والأمر خاص بإدارة الكرة فقط، مشيرًا إلى أن جلسة فيريرا مع اللاعب قبل مباراة إيسترن كومباني كانت لتهنئته على مستواه في مباراة المصري والشد من آزره وليس لتعنيفه أو عتابه على الحصول على الإنذار.

وأتم شبانة، الجزيري يرتبط بعلاقة قوية مع فيريرا والأخير في ظهره منذ اليوم الأول له في الفريق وفي أشد أوقات الانتقادات التي تعرض لها اللاعب كان فيريرا يسانده ويدعمه وأكد على ثقته الكاملة في قدراته وإمكانياته وهو ما كان السر وراء تألقه وعودته للتسجيل من جديد مع الفريق.

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