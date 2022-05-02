سكان النزهة الجديدة يشكون من تحول المنطقة من راقية إلى عشوائية

أرسل القارئ سليمان رمضان شكواه لخدمة بين الناس بموقع “صدى البلد”، متضررا من تحول منطقة سكنه من منطقة راقية تلي منطقة عشوائية.

وقال رمضان في شكواه نعاني نحن سكان النزهة الجديدة بجوار مطار القاهرة من تحول المنطقة الى عشوائية وتجارية بشكل كبير بعد ما كانت راقية جدا، وانتشار التكاتك وتعرضنا للسرقات، إضافة إلي البلطجة الموجودة في الشوارع عند انتظار سيارات سكان العمارات أمام منازلهم بسبب تحويل الجراجات الي مخازن وهو الشيء المخالف للقانون.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

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