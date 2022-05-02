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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان النزهة الجديدة يشكون من تحول المنطقة من راقية إلى عشوائية

صدى البلد

أرسل القارئ سليمان رمضان شكواه لخدمة بين الناس بموقع “صدى البلد”، متضررا من تحول منطقة سكنه من منطقة راقية تلي منطقة عشوائية.

وقال رمضان في شكواه نعاني نحن سكان النزهة الجديدة بجوار مطار القاهرة من تحول المنطقة الى عشوائية وتجارية بشكل كبير بعد ما كانت راقية جدا، وانتشار التكاتك وتعرضنا للسرقات، إضافة إلي البلطجة الموجودة في الشوارع عند انتظار سيارات سكان العمارات أمام منازلهم بسبب تحويل الجراجات الي مخازن وهو الشيء المخالف للقانون.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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