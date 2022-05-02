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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تقصف أوديسا الأوكرانية بالصواريخ.. وسقوط قتلى وجرحى

صورةت عبيرية
صورةت عبيرية

قال حاكم مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا، ماكسيم مارشينكو، إن الجيش الروسي قصف المدينة بالصواريخ، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت الإذاعة العامة الأوكرانية، عن القيادة العسكرية الجنوبية، قولها إن الغارة ألحقت الضرر بمبنى ديني.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت السلطات المحلية في أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن صاروخًا روسيًا أصاب جسرا استراتيجيا عبر مصب نهر دنيستر بمنطقة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، يمثل الجسر، الذي تعرض بالفعل للاستهداف مرتين من قبل القوات الروسية، الطريق الوحيد ونقطة اتصال السكك الحديدية على الأراضي الأوكرانية بقسم جنوبي كبير بمنطقة أوديسا، قرب الحدود مع بولندا.

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وتحدث سيرجي براتشوك، المتحدث باسم إدارة أوديسا الإقليمية، عن الهجوم على تطبيق "تيليجرام"، لكنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

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