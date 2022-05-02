ضمن جولة للتأكد من انتظام العمل بالمنشآت الطبية خلال عيد الفطر المبارك.. خالد عبدالغفار يتفقد مستشفى الزيتون التخصصي ويشكر العاملين لتفانيهم في العمل

ضمن جولته التفقدية للتأكد من انتظام العمل بالمنشآت الطبية خلال عيد الفطر المبارك..

وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مستشفى الزيتون التخصصي ويوجه الشكر للعاملين على تفانيهم بالعمل

وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان يوجه بصرف مكافأة مالية للعاملين بهيئةالإسعاف تقديراً لمجهوداتهم

خالد عبدالغفار يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي الخاصة بعيد الفطر المبارك

عبدالغفار يوجه بخفض المدة الزمنية لمعدلات الاستجابة للبلاغات الواردة للهيئة.. ويتفقد التجهيزات الخاصة بسيارات الإسعاف ومراكب الإسعاف النهري



وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بصرف مكافأة مالية لكافة العاملين بهيئة الإسعاف المصرية بالمحافظات، تقديراً لمجهوداتهم وعملهم الدؤوب خاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية اليوم الإثنين، بمقر هيئة الإسعاف المصرية بمنطقة الجيزة، يرافقه الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، للوقوف على سير العمل بالهيئة والتأكد من جودة الخدمات الإسعافية المقدمة للمرضى والمصابين.

وخلال جولته راجع الوزير خطة العمل المميكنة بالهيئة التي تربط بين كافة المستشفيات ونقاط الإسعاف بجميع محافظات الجمهورية من خلال غرف العمليات المركزية، للتأكد من كفاءة سير العمل بجميع تمركزات الإسعاف، والتي يبلغ عددها 1609 نقطة إسعافية فضلاً عن 11 مركب إسعاف نهري، بطاقة 13 ألف فرد منالأطقم الإسعافية.

واستمع الوزير خلال جولته لشرح مفصل حول آليات التعامل مع البلاغات الواردة للهيئة من خلال "الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة"، التي تتضمن تحديد موقع المتصل آلياً فور تلقي البلاغ وتوجيه أقرب سيارة إسعاف من موقعه الجغرافي لنقله لأقرب مستشفى في فترة زمنية وجيزة، وذلك بالتنسيق بين جميع جهات المعنية، لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة في مختلف القطاعات.

كما تفقد الوزير غرفة الطوارئ بالهيئة المعنية بتلقي البلاغات الخاصة بالحوادث الكبري، موجهاً بسرعة إصدار التقارير الخاصة بالحالات فور وصولها إلى المستشفيات، كما شدد الوزير على خفض المدة الزمنية لمعدلات الاستجابة للبلاغات الواردة للهيئة، والتي تتراوح بين 8 دقائق إلى 15 دقيقة.

وتفقد الوزير خلال الجولة التجهيزات الخاصة بسيارات الإسعاف ومركبات الإسعاف النهري، مشيراً إلى تجهيزهم على أعلى مستوى، فضلاً عن تزويدهم بالأجهزة الحديثة واسطوانات الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المرضى والمصابين.

ووجه الوزير خلال جولته الشكر لكافة القائمين على العمل بهيئة الإسعاف المصرية على مجهوداتهم الحثيثة لتقديم أفضل خدمة إسعافية للمواطنين، وذلك خلال اجتماع عقده الوزير على هامش الجولة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع القائمين على العمل بغرف العمليات المركزية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي الخاصة بعيد الفطر المبارك والتي تتضمن توزيع 2151 سيارة إسعاف مجهزة على الطرقوالمحاور والميادين الكبرى بالمحافظات، فضلاً عن 204 سيارة دعم لوجيستي، و25 سيارة إسعاف تدخل سريع، و11 مركب إسعاف نهري.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن كافة نقاط الإسعاف مزودة بأحدث أجهزة الاتصال اللاسيلكية والتي تسرع من وتيرة التواصل مع البلاغات الواردة، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات الإسعافية من خلال خفض زمن الاستجابة وسرعة نقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات.

وأكد "عبد الغفار" استمرار تطوير البنية المعلوماتية والبنية التحتية الخاصة بالهيئة من خلال تطويرالمراكز الرئيسية وغرف العمليات التابعة لها ونقاط الإسعاف بجميع المحافظات، بما يتماشى مع رؤية الدولةالمصرية 2030.

وشدد "عبدالغفار" على استمرار تقديم البرامج التدريبية الدورية المعتمدة عالمياً للمسعفين بهيئة الإسعاف المصرية، فضلاً عن عقد الدورات التدريبية لإعداد المدربين، بما يضمن رفع كفاءة الفرق الإسعافية، ضمن استراتيجية الوزارة للإرتقاء بالخدمات الطبية والاسعافية المقدمة للمواطنين وفقاً للمعايير العالمية.

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان،اليوم الإثنين، عدد من المنشآت الطبية، لمتابعة سير العمل والتأكد من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

رافق الوزير خلال جولته التفقدية الدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، بدأت الجولة بزيارة مستشفى الزيتون التخصصي بمحافظة القاهرة، وتفقد أقسام المستشفى للتأكد منجاهزيته والعمل بكافة طاقته الاستيعابية في استقبال المترددين، خاصة خلال فترة عيد الفطر، حيث تبلغالطاقة الاستيعابية للمستشفى 118 سرير ( 89 سرير داخلي، 22 سرير رعاية مركزة، 7 حضانات)، فضلاًعن 20 سرير طوارئ، و20 سرير غسيل كلوي، و6 غرف عمليات.

راجع الوزير خلال جولته سجلات العمل الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى للتأكد من انتظامالعمل وتوافر قوى بشرية كافية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى، حيث يبلغمتوسط التردد اليومي على الطوارئ 250 مريضا، بينما يبلغ متوسط المترددين على العيادات الخارجية250 مريض يومياً.



حرص الوزير على تفقد قسم الحضانات للاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال، والتأكد من تلقيهم كافةأوجه الرعاية بما يتوافق مع حالتهم الصحية، فضلاً عن حرصه على التحدث مع المرضى المترددينوالمحتجزين بالمستشفى للتأكد عن رضائهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشدداً على تقديم كافةسبل الرعاية اللازمة للمرضى، موجها الشكر لكافة العاملين بالمستشفى على تفانيهم في العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع جولته بتفقد مبنى الرعاية الحرجة والعاجلة لمتابعة العمل في المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ بمحافظات الجمهورية من خلال مستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات والهيئات التابعة لها والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.



وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل في المشروع بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمرضى، من خلال الربط بين مختلف قطاعات المنظومة الصحية لسرعة توفير أسرة الرعايات، ونقل الحالات بين المستشفات وفقاً للإتاحة ولحالتهم الصحية.

ومن جانبه، أشار الدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إلى أن العمل في المشروعالقومي للرعايات والحضانات والطوارئ يتم من خلال نظام مميكن يربط بين كافة جهات المنظومة الصحية،بما يضمن استغلال الطاقة التشغيلية لأقسام الرعايات المركزة والحضانات والطوارئ بجميع مستشفياتالجمهورية، إلى جانب ما يحققه النظام المميكن من متابعة لحظية للأماكن الشاغرة بالمستشفيات.

وبدوره، أكد الدكتور أسامة عبدالله، مدير مستشفى الزيتون التخصصي، عمل المستشفى بكامل طاقته الاستيعابية خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وأرصدة أكياس الدم والبلازما بالمستشفى.

ووجه «عبدالله» الشكر للوزير، لحرصه الدائم على تقديم الدعم لكافة القائمين على المنظومة الصحية بمايضمن استمرارية الارتقاء بخدماتها وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.