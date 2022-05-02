"شاطئ بورسعيد" ينقذ 7 أطفال من القنطرة قدموا لقضاء أول أيام العيد

نجحت جهود منقذى إدارة شاطئ محافظة بورسعيد فى انقاذ 7 أطفال قبل تعرضهم للغرق حضروا للشاطئ دون ذويهم لقضاء أول أيام عيد الفطر .

قبل تعرضهم للغرق أدارة شاطئ بورسعيد تنقذ 7 اطفال من القنطرة قدموا لقضاء اول ايام عيد الفطر

ومن جانبه أكد طارق عثمان مدير إدارة شواطئ بورسعيد أنه لاحظ خلال مروره على الشاطئ لمتابعة الحالة العامة فى أول أيام عيد الفطر وجود 7 أطفال يسبحون فى البحر دون وجود ذويهم .

قبل تعرضهم للغرق أدارة شاطئ بورسعيد تنقذ 7 اطفال من القنطرة قدموا لقضاء اول ايام عيد الفطر

وأضاف مدير شاطئ بورسعيد إصداره تعليماته على الفور لمنقذى الشاطئ باخراج الاطفال من المياه فورا قبل تعرضهم للغرق .

قبل تعرضهم للغرق أدارة شاطئ بورسعيد تنقذ 7 اطفال من القنطرة قدموا لقضاء اول ايام عيد الفطر

واوضح مدير شاطئ بورسعيد انه بالاستدلال من الاطفال بعد خروجهم على عدم وجود مرافقين لهم اكدوا انهم قدموا من مدينة القنطرة بمفردهم لقضاء اول ايام عيد الفطر فى بورسعيد .

قبل تعرضهم للغرق أدارة شاطئ بورسعيد تنقذ 7 اطفال من القنطرة قدموا لقضاء اول ايام عيد الفطر

وشدد طارق عثمان بانه تم اصطحاب الاطفال ال7 الى خارج الشاطئ حرصا على سلامتهم وحياتهم وفق تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برفع حالة الاستنفار فى كافة اجهزة المحافظة خلال ايام العيد وتسهيل كل سبل الدعم و الراحة لاهالى بورسعيد وزوارها للاستمتاع بأجازة العيد .