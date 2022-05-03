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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نور اللبنانية: دوري في راجعين يا هوى يختلف عن ظل راجل

صدى البلد

تحدثت النجمة اللبنانية نور في تصريح خاص لصدى البلد عن كواليس مسلسلها راجعين يا هوى.

وقالت نور في تصريح خاص لصدى البلد 'سعدت للغاية بالعمل  مع خالد النبوي ؛ فهو ممثل محترف و موهوب و شاطر ؛ وكان محبا لشخصيته في المسلسل للغاية حيث ساعدنا ذلك  في الدخول  بالأجواء الشخصية الخاصة به .

وأضافت :"  كل واحد له شخصيته وأنا سعدت كثيرا بالعمل مع   خالد النبوي وجميع المتواجدين  وفاء عامر وانوشكا وهنا شيحه والجميع فأنا  تشرفت بالعمل مع الجميع فكل منهم   شاطر في دوره وعمل الشخصية بتاعته زي ما قال الكتاب وأحسن كمان".

واختتم :" دوري في مسلسل  ظل راجل كان طبيبة بشرية على عكس دوري في راجعين يا هوا التي العب دور  دكتورة نفسية فهناك  اختلاف تام مابين ظل راجل و راجعين ياهوا ده طبيبة بشرية وهنا طبيبة نفسية".

نور اللبنانية راجعين يا هوي ظل راجل خالد النبوى

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