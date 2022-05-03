الدفاع اليابانية: 8 سفن صينية بينها حاملة طائرات عبرت الجنوب

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن 8 سفن تابعة للبحرية الصينية تشمل حاملة طائرات عبرت بين الجزر في أوكيناوا جنوب اليابان أمس الاثنين.

ومن ناحية أخرى، قال وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، إن تايوان راقبت الصراع في أوكرانيا واستخلصت عدة دروس في مواجهتها مع الصين.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال وو، إن بكين مترددة في مهاجمة تايوان بسبب ما وصفه بعدم إحراز روسيا تقدمًا في أوكرانيا فضلا عن رد المجتمع الدولي.

وقال وو، إن “تايوان تراقب هذا الأمر بعناية شديدة. نحاول أن نرى ما يمكن أن نتعلمه من أوكرانيا في الدفاع عن أنفسنا”.

ووصف وو أوكرانيا بأنها “على خط المواجهة ضد التوسع الخارجي لروسيا”، واتهم روسيا باستخدام الجيش “لمجدها التاريخي”، فيما وصفه بأنه مشابه للوضع بين الصين وتايوان.