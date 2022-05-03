انتشار 118 سيارة لـ«سند الخير» في 12 محافظة لتوفير السلع للمواطنين

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة جهود مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة نهاية مارس الماضي، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وقال وزير التنمية المحلية إن المبادرة غطت 16 محافظة هي “المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – البحيرة – القاهرة – الجيزة - جنوب سيناء - الفيوم- بنى سويف”، وبنهاية شهر رمضان المبارك انتشرت حوالي 118 سيارة للمبادرة في 70 قرية و15 حي بـ12 محافظة هي القاهرة والجيزة والفيوم والدقهلية والاسماعيلية وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا وأسوان وكفر الشيخ وأسيوط، حيث استهدفت السيارات المحملة بالمنتجات الغذائية الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً للبيع للمواطن بتخفيضات كبيرة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن مبادرة "سند الخير" شهدت إقبالًا كبيراً وترحيبا من المواطنين بالمناطق التي انطلقت فيها، من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة، كما وجه المواطنون الشكر للقيادة السياسية على هذه المبادرة وجميع المبادرات الجيدة لتوفير السلع في الشوادر والمعارض الثابتة والمتحركة ومعارض "أهلاً رمضان"، والتي تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفر السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق.

وأشار التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية، إلى أن المرحلة الرابعة للمبادرة تتكون من 118 سيارة نصف نقل ثلاجة سعة 2 طن، والمحملة بحوالى 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها “لحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، زيوت وياميش رمضان”.

وأوضح التقرير أن إجمالي مبيعات الأسبوع الأولى لسيارات المبادرة في المحافظات الست التي انطلقت فيها، بلغ حوالى 8.6 مليون جنيه، حيث تم توزيع سيارات المبادرة في 70 قرية و15 حيا ومدينة بـ12 محافظة، حيث تنوعت السلع التي تم بيعها بين اللحوم ومصنعاتها والدواجن والكبدة وعسل النحل والزبدة والزيت والأرز والسكر وغيرها من المنتجات الأخرى.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالدعم الذى يقدمه المحافظون والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح تلك المبادرة، والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين، خاصة الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه من المقرر أن تستكمل مبادرة "سند الخير" رحلتها فى باقي المحافظات المستهدفة وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن مبادرة "سند الخير" والمعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية ستستمر حتى نهاية العام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم في توفير السلع بأسعار مخفضة ووجود عروض وخصومات على الأسعار مع متابعة التزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين.