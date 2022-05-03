أشهر أكلات العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟ |فيديوجراف

يحل عيد الفطر المبارك ومع حلول هذه المناسبة يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الترمس فهو من المسليات المفضلة لدي الكثير في هذه المناسبة.

فوائد صحية

الترمس يعد من المسليات الجيدة خلال عيد الفطر، فهو يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، وبعض العناصر الغذائية الرائعة والمفيدة والمهمة للصحة العامة، وللجسم، وخلال التقرير التالي والأسطر المقبلة، سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناوله، وذلك وفقا لموقع "HEALTHINE".

يساعد تناولك للترمس للحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، والحد من الإصابة بالإسماك أو الإسهال، وسهولة حركة الأمعاء وعمليتي الهضم، والإخراج، والسبب هو احتواؤه علي نسبة عالية من الألياف.