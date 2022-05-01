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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| 5 أشياء على مرضى السكري تجنبها.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟

الترمس
الترمس

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

قبل العيد..ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟

ساعات قليلة و يحل عيد الفطر المبارك و مع حلول هذه المناسبة يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الترمس فهو من المسليات المفضلة لدي الكثير في هذه المناسبة.
يتميز الترمس بأنه من البقوليات الصحية و التي ينصح دائما الخبراء و الأطباء بتناولها كوجبة سناكس خلال اليوم، وذلك لأنها غنية بالعناصر الغذائية و الفيتامينات التي يحتاجها جسم الأنسان.

قبل العيد .. نصائح ضرورية لـ تنظيف الكنب الشامواه

ساعات قليلة و يحل عيد الفطر المبارك ومع حلول هذه المناسبة تحرص الكثير من ربات المنزل على تنظيف البيت و الأثاث المنزلي.

يعتبر الكنب الشامواه تضيف أناقة ومظهرًا جذابًا للديكور الداخلي للمنزل ، لكن بعض الأشخاص لا يعرفون الطرق الصحيحة لتنظيف الشامواه ، مع العلم أن الوصفات الخاطئة تتلف الخامة بمرور الوقت.

لمرضى الضغط والقلب.. تعرف على فوائد الأفوكادو

أثبتت إحدى الدراسات التي نُشرت  في مجلة جورنال أوف إثنوفارماكولوجي أن زيت الأفوكادو يساهم في تخفيض ضغط الدم، وقام الباحثون بدراسة زيت الأفوكادو على الحيوانات المخبرية، وتبين أن النظام الغذائي الغني بزيت الأفوكادو قد ساهم في تغيير مستويات الأحماض الدهنية الأساسية في الكليتين، ما أدى إلى حدوث تغييرات في استجابة الكلى للهرمونات التي تقوم بتنظيم ضغط الدم، إضافة إلى ذلك ساهم زيت الأفوكادو في تكوين الأحماض الدهنية في القلب.

الأطعمة المصنعة والإجهاد العصبي .. 5 أشياء على مرضى السكري تجنبها

يعد مرض السكري من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين مختلف الأعمار وفى الحقيقة هذا يحدث نتيجة الوقوع فى فخ بعض العادات الخاطئة التى تدمر الجسم والصحة.

 

 

 

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