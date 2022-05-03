مدير صندوق التنمية المحلية لـ"صدى البلد ": نقدم قروضا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من 5 آلاف حتى 50 ألفا ..والمرأة أكبر المشاركين فيه بـ67 % من القروض وفائدة 4 % لمتحدى الإعاقة.. فيديو

مدير صندوق التنمية المحلية:

-المنيا أكبر المشاركين بالصندوق بمحافظات الوجه القبلى بـ 3 ملايين جنيه

-الدقهلية الأولى في محافظات الوجه البحرى بـ 2.8 مليون جنيه

-تم وقف سداد الأقساط في جائحة كورونا لمدة 3 شهور

-نسعى لزيادة قيمة القروض الممنوحة والقرار عقب إجازة عيد الفطر

-هناك إقبال كبير على الصندوق وطلبنا اعتماد إضافى بـ21 مليون جنيه

-إعفاء المتعثرين غير القادرين



كشفت حنان عبد اللطيف مدير عام صندوق التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية،عن التسهيلات التى يقدمها الصندوق لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى المميزات التى يتمتع بها الصندوق من حيث قلة الفائدة على القرض والتيسيرات في السداد وطرق التعامل مع المتعثرين والمشروعات التي يدعمها الصندوق وخاصة المرأة المعيلة في قرى المحافظات وفترات السماح وكيف تعامل الصندوق مع المقترضين في ظل أزمة فيروس كورونا..وإلى نص الحوار..



بداية متى أنشئ صندوق التنمية المحلية؟ وما الغرض منه؟

صندوق التنمية المحلية صندوق تنموي أنشئ بقرار جمهوري عام 1978 م، بهدف دعم اقتصاديات المواطن في الريف المصري يقدم قروضا للمواطنين من سن 21 إلى 55 عاما ولكن المرأة المعيلة يسمح لها بأخذ قروض حتى 60 عاما.

مدير صندوق التنمية المحلية خلال الحوار



وما هى المشروعات التى يهتم بها الصندوق ويدعمها؟

يهتم الصندوق بتمويل المشروعات الغير ضارة بالبيئة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجودة في القرى بالمحافظات ،وذلك في مجالات مختلفة كتسمين الماشية والأغنام والدواجن وبقالة منزلية وغيرها من الأنشطة والمشروعات المنزلية المشتهر بها القرى والتى تعمل بها المرأة.



ما هو حجم التمويل الذي يمنحه الصندوق للمقترضين؟

يتم تمويل المشروعات المنزلية من 1000 إلى 5000 جنيه حاليا ويصل حجم التمويل إلى 50 ألف جنيه.. ولكن سيتم زيادة حجم هذا التمويل وجميع التمويلات لتتواكب مع الزيادة في الأسعار في الاجتماع القادم لمجلس إدارة الصندوق عقب إجازة عيد الفطر المبارك.



كيف يستطيع المواطن الحصول على قرض من الصندوق؟

التقديم للحصول على قرض من الصندوق سهل للغاية وليس به اى تعقيدات فالمواطن يستطيع أن يتوجه للوحدة المحلية الموجودة في عنوان سكنه ويتقدم بطلب لقرض من الصندوق بصورة بطاقته الشخصية و يستكمل باقى المستندات البسيطة المطلوبة كضامن وغيرها ،مؤكدة أن تعامل المواطن يكون مع الوحدة المحلية وليس في حاجة ليذهب الى الصندوق.



وكم المدة اللازمة ليحصل المواطن على قرض بعد تقديم الطلب ؟



المدة ليست كبيرة خلال شهر يستطيع المواطن الحصول على القرض وبدء المشروع.



هل يقدم الصندوق خدمات أخرى للمواطنين بجانب تقديم القروض وتمويل المشروعات؟



بالفعل، الصندوق يقدم مقترحات لمشروعات في المجالات التي يعمل بها وكذلك في دراسة للجدوي الخاصة بالمشروع فيوجد وحدة لدراسات الجدوى للمشروعات بدون أى مقابل مادى

وما هى الفائدة التى يفرضها الصندوق على القروض الممنوحة للمواطنين؟



الصندوق لا يفرض فائدة كبيرة على المواطنين وإنما هى تعتبر مصاريف إدارية فقط للقرض حيث يتم حساب 6 % وممكن أن تصل إلى 4 % في بعض الحالات..

وما هى ؟

يمنح الصندوق فائدة 4 % على القروض التي يقدمها للمواطنين في 3 حالات إذا كان من متحدى الإعاقة أو إذا كان من المتحررين من الأمية ، وإذا كان ممن أخذ قرضا ومنتظم في السداد ويريد استكماله.



ما هي فترة السماح التي يمنحها الصندوق للمقترضين؟

يتم منح فترة سماح من 3 الى 9 شهور حسب نوع المشروع حيث انها فترة السماح مرتبطة بدورة إنتاج للمشروع حتى يتمكن المواطن من السداد.



كيف يتعامل الصندوق مع المتعثرين؟

الصندوق يقدم حلولا للمتعثرين في الصندوق وأحيانا يتم إعفاء المقترض من سداد القرض طبقا لحالته أو جدولة مديونيته للصندوق دون حساب أى فائدة أخرى أو جزاءات.



كيف تعامل الصندوق مع المقترضين في ظل جائحة كورونا؟

تم مراعاة هذه الظروف وأصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قرارا بوقف سداد القروض لمدة 3 أشهر دون فرض اي رسوم أخرى لأن الصندوق يعمل بفكر اجتماعى بحث بهذه وتشجيع الشباب وتوفير فرص عمل للمواطنين.



وما هي حجم الاستثمارات التي مولها الصندوق؟

منذ نشأته من 1 يوليو عام 1980 تم منح 540 مليون جنيه قروض للمواطنين وتم توفير 173 ألف فرصة عمل ، ومن ا يوليو عام 2014 إلى الآن تم منح قروض بقيمة 165 مليون جنيه قدمت 24 ألف فرصة عمل وخلال هذا العام من 1 يوليو الى 4 ابريل 2022، تم منح قروض بقيمة 20 مليون قدم 220 ألف فرصة عمل.



ما حجم التمويل الخاص بالصندوق وهل هناك مخطط لزيادة ؟

اعتماد ميزانية 15 مليون جنيه ويتم كل عام طلب كدفعة أخرى تعزيزية نظرا للإقبال على الصندوق من قبل المواطنين وهذا العام تم طلب 21 مليون جنيه وتم صرف حتى الآن 22 مليون من جملة الميزانية الممنوحة للصندوق.



هل هناك إقبال على الصندوق؟ وما هي اكثر الفئات ؟

بالفعل هناك اقبال على القروض التى يمنحها الصندوق للمواطنين ولذا يتم صرف الجزء الاول من الاعتماد المالى للصندوق في الشهور الأولى من استلامها ،ونحن لدينا طلبات كثيرة من المواطنين ولذا دائما ما نطلب اعتماد مالي إضافي من وزارة المالية لتغطية حجم الطلبات.اكثير الفئات المقبلة على قروض الصندوق هى المرأة .

حنان عبد اللطيف مدير صندوق التنمية المحلية



وما هي أكثر المحافظات التى تشهد إقبالا على الصندوق؟

محافظات المنيا من أكثر المحافظات إقبالا على قروض الصندوق في الوجه القبلي حيث حصلت هذا العام 3 ملايين جنيه من حجم القروض الممنوحة والدقهلية في الوجه البحرى 2مليون و800 ألف جنيه ،ونسبة مشاركة المرأة في الصندوق 67 % من حجم المشاركة.



هل لدى الصندوق خطة لتطوير آليات الصندوق لجذب مزيد من المشاركين؟

دائما ما ننظم ندوات تعريفية بالصندوق وأنشطته في الوحدات المحلية بالمحافظات لكى نعرف المواطنين بالصندوق ومميزاته.



ما الذى يسعى إليه الصندوق في الفترة القادمة؟



يسعى الصندوق الى زيادة حجم المشاركين فيه لتوفير مزيدا من فرص العمل للمواطنين في قرى المحافظات .

وهل هناك أفكار لتطوير مشروعات الصندوق؟

بالفعل نحن نسعى الى توفير مزيدا من مجالات المشروعات غير الموجودة بالمشروع لجذب مزيدا من المواطنين ،بالاضافة الى زيادة القروض الممنوحة للمشروعات.

مدير صندوق التنمية المحلية

IMG-20220427-WA0013

IMG-20220418-WA0005

IMG-20220418-WA0006

IMG-20220418-WA0007

IMG-20220418-WA0008